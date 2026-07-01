Чому в потягах у спеку є вагони без кондиціонерів: пояснення УЗ

Останніми днями українці масово скаржаться на спеку у вагонах поїздів. В "Укрзалізниці" пояснили, чому навіть у розпал літньої спеки продовжують випускати в рейси вагони без кондиціонерів і чи зміниться ситуація найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

Головне: Чому курсують вагони без кондиціонерів: Повна відмова від вагонів без охолодження призведе до тотального колапсу та гострого дефіциту квитків.

Повна відмова від вагонів без охолодження призведе до тотального колапсу та гострого дефіциту квитків. Змін цього літа не буде: Виготовлення та модернізація тисяч вагонів вимагає значних інвестицій, потужностей і років роботи, особливо під час повномасштабної війни.

Виготовлення та модернізація тисяч вагонів вимагає значних інвестицій, потужностей і років роботи, особливо під час повномасштабної війни. Чому вентиляція не рятує: Вагони "старого типу" мають примусову вентиляцію, але вона лише забезпечує циркуляцію повітря, а не його охолодження.

Вагони "старого типу" мають примусову вентиляцію, але вона лише забезпечує циркуляцію повітря, а не його охолодження. Як перевірити кондиціонер: Наявність системи охолодження видно під час купівлі квитка - шукайте позначку "сніжинка".

Наявність системи охолодження видно під час купівлі квитка - шукайте позначку "сніжинка". Поради для подорожі: У разі погіршення самопочуття (нудота, запаморочення від перегріву) слід негайно кликати провідника для виклику медиків на найближчу станцію.

Чому вагони без кондиціонерів не прибирають з рейсів

У компанії пояснили, що багато пасажирів пропонують повністю відмовитися від вагонів без кондиціонування. Однак це призведе до ще більшого дефіциту квитків.

"Тоді разом із цими вагонами зникнуть і тисячі місць. Дефіцит квитків, який і без того дуже відчутний, стане ще більшим", - зазначили в "Укрзалізниці".

Саме тому зараз до перевезень залучають усі технічно справні вагони, які відповідають вимогам безпеки. Водночас парк поступово ремонтують, модернізують і поповнюють новими вагонами.

У перевізника також наголосили, що кардинально змінити ситуацію вже цього літа не вдасться.

"Виробник вагонів не може за кілька тижнів побудувати або модернізувати тисячі вагонів. Це потребує років роботи, значних інвестицій і виробничих потужностей, особливо в умовах повномасштабної війни", - пояснили в компанії.

Як зрозуміти, чи буде кондиціонер

В "Укрзалізниці" нагадали, що інформація про наявність кондиціонера відображається ще до купівлі квитка.

Якщо біля номера вагона є відповідна позначка (сніжинка), але під час поїздки кондиціонер не працює, пасажиру радять одразу звернутися до начальника поїзда. За наявності вільних місць його можуть пересадити до іншого вагона.

Після завершення подорожі також рекомендують залишити повідомлення через функцію "Оцінити подорож" у застосунку. Це дасть змогу ідентифікувати конкретний вагон, зафіксувати несправність та, за потреби, направити його на ремонт.

Якщо ж під час купівлі квитка зазначено "без кондиціонування" (закреслена сніжинка), це означає, що вагон конструктивно не обладнаний системою охолодження.

Чому вентиляція не рятує від спеки

У компанії також пояснили, що всі вагони без кондиціонерів обладнані системою примусової вентиляції, однак вона лише забезпечує циркуляцію повітря.

За температури +35...+40 градусів до салону надходить таке ж гаряче повітря, тому вентиляція не може забезпечити комфортну температуру, як кондиціонер.

Якщо у вагоні не відкривається вікно або виникла інша технічна несправність, пасажирів просять повідомити про це провідника або начальника поїзда. Якщо проблему можна усунути в дорозі, це зроблять одразу, якщо ні - її зафіксують для ремонту.

Пасажирам дали поради через спеку

В "Укрзалізниці" рекомендують брати у поїзд достатній запас питної води, легкий одяг, портативний вентилятор або віяло, павербанк і легкий перекус.

Людям із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, цукровим діабетом чи хронічними хворобами легень радять перед поїздкою проконсультуватися із сімейним лікарем.

Якщо під час подорожі пасажир або хтось поруч відчує сильну слабкість, запаморочення, нудоту чи інші симптоми перегрівання, необхідно негайно повідомити провідника або начальника поїзда, щоб за потреби викликати медиків на найближчу станцію.