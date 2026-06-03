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Чи підтримують українці заборону УПЦ МП: результати опитування

13:11 03.06.2026 Ср
2 хв
Як громадяни ставляться до УПЦ МП?
aimg Тетяна Степанова
Чи підтримують українці заборону УПЦ МП: результати опитування Фото: митрополит Онуфрій (facebook.com/Metropolitan.Onufriy)
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Понад половина українців підтримують ідею заборони Українську Православну Церкву Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію результатів опитування соціологічної групи Rating Group.

Як розповів співзасновник і CEO Rating Group Олексій Антипович, ставлення до ідеї заборони УПЦ МП через зв'язки з Російською Православною Церквою (РПЦ) підтримують 57% опитаних.

Однак самі представники УПЦ на рівні 47% (від опитаних представників УПЦ - ред.) не згодні з цим рішення.

Чи підтримують українці заборону УПЦ МП: результати опитування

Фото: результати опитування (скриншот Youtube)

Водночас за запровадження санкцій щодо предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Онуфрія підтримують майже 70% українців.

"Але знову ж таки незгода представників УПЦ є. Вона складає близько 30% (від опитаних представників УПЦ - ред.)", - зазначив Антипович.

Чи підтримують українці заборону УПЦ МП: результати опитування

Фото: результати опитування (скриншот Youtube)

Зв'язок УПЦ МП з РПЦ

Нагадаємо, минулого року стало відомо, що Київська митрополія Української Православної Церкви Московського патріархату, попри публічні заяви про незалежність, зберігає зв’язок із Російською Православною Церквою.

Держслужба з етнополітики та свободи совісті встановила, що Київська митрополія УПЦ МП має ознаки афіліації з РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена.

Пізніше ДЕСС подала до суду позов про припинення діяльності Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату.

Митрополита Онуфрія позбавили громадянства

Нагадаємо, у 2025 році Служба безпеки України повідомила, що на підставі зібраної нею інформації предстоятеля УПЦ МП Онуфрія позбавили громадянства України.

З'ясувалося, що у митрополита є російський паспорт. РБК-Україна вже отримало фото документа.

За інформацією правоохоронців, митрополит Онуфрій отримав паспорт РФ ще в 2002 році.

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