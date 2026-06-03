Чи підтримують українці заборону УПЦ МП: результати опитування
Понад половина українців підтримують ідею заборони Українську Православну Церкву Московського патріархату (УПЦ МП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію результатів опитування соціологічної групи Rating Group.
Як розповів співзасновник і CEO Rating Group Олексій Антипович, ставлення до ідеї заборони УПЦ МП через зв'язки з Російською Православною Церквою (РПЦ) підтримують 57% опитаних.
Однак самі представники УПЦ на рівні 47% (від опитаних представників УПЦ - ред.) не згодні з цим рішення.
Фото: результати опитування (скриншот Youtube)
Водночас за запровадження санкцій щодо предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Онуфрія підтримують майже 70% українців.
"Але знову ж таки незгода представників УПЦ є. Вона складає близько 30% (від опитаних представників УПЦ - ред.)", - зазначив Антипович.
Фото: результати опитування (скриншот Youtube)
Зв'язок УПЦ МП з РПЦ
Нагадаємо, минулого року стало відомо, що Київська митрополія Української Православної Церкви Московського патріархату, попри публічні заяви про незалежність, зберігає зв’язок із Російською Православною Церквою.
Держслужба з етнополітики та свободи совісті встановила, що Київська митрополія УПЦ МП має ознаки афіліації з РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена.
Пізніше ДЕСС подала до суду позов про припинення діяльності Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату.
Митрополита Онуфрія позбавили громадянства
Нагадаємо, у 2025 році Служба безпеки України повідомила, що на підставі зібраної нею інформації предстоятеля УПЦ МП Онуфрія позбавили громадянства України.
З'ясувалося, що у митрополита є російський паспорт. РБК-Україна вже отримало фото документа.
За інформацією правоохоронців, митрополит Онуфрій отримав паспорт РФ ще в 2002 році.