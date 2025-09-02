Київську митрополію УПЦ МП хочуть ліквідувати: до суду подали позов
Державна служба з етнополітики та свободи совісті подала до суду позов про припинення діяльності Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив очільник ДЕСС Віктор Єленський під час брифінгу в Media Center Ukraine.
"Відповідно до закону, якщо не було виконано припис, то наступний наш крок - позов до суду. Він поданий 29 серпня до адміністративного суду. Сама Київська митрополія подала декілька позовів у відповідь. Вона оскаржує припис та інші речі. Але у нас демократична країна і остання крапка буде за судовим рішенням", - розповів Єленський.
Він зазначив, що суд відбуватиметься відповідно до встановленої процедури. А ДЕСС робитиме все можливе, аби це питання не було "втоплене" у юридичному спамі, оскільки такі спроби вже спостерігаються.
Очільник ДЕСС додав, що, у разі задоволення позову судом, Київська митрополія УПЦ МП буде позбавлена статусу юридичної особи та втратить право суб’єктності.
"Це означає, що у парафій цієї церкви не буде центру в особі Київської митрополії. Водночас це не означає, що парафії повинні переходити до іншої церкви. Держава цього не вимагає. Якщо вони захочуть, вони можуть залишатися незалежними", - пояснив Єленський.
Київську митрополію УПЦ визнали афілійованою з РПЦ
Нагадаємо, наприкінці серпня Держслужба з етнополітики та свободи совісті встановила, що Київська митрополія Української православної церкви має ознаки афіліації з Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена.
Проведене дослідження виявило ознаки афіліації КМ УПЦ з РПЦ, що є порушенням закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Відповідно було направлено КМ УПЦ припис про усунення порушення закону.
У своєму листі предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис.
Таким чином, у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відповідно до частини п’ятнадцятої статті 16 закону або відкликання припису відповідно до частини сімнадцятої статті 16 Закону, ДЕСС визнала Київську митрополію УПЦ афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.
Зауважимо, що загалом процедура має проходити наступним чином:
- ДЕСС спершу перевіряє релігійну організацію на наявність зв’язків з іноземними церквами, діяльність яких в Україні обмежена,
- якщо порушення знаходять, органу дають припис - усунути ці порушення,
- якщо організація відмовляється виконати припис, ДЕСС офіційно визнає її пов’язаною з іноземною церквою,
- далі остаточне рішення про заборону її діяльності ухвалює суд.