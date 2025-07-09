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УПЦ має зв'язок з РПЦ попри заяви про незалежність, - Держслужба етнополітики

Середа 09 липня 2025 18:40
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УПЦ має зв'язок з РПЦ попри заяви про незалежність, - Держслужба етнополітики Фото: Орест Березовський (Онуфрій) (facebook.com Metropolitan.Onufriy)
Автор: Тетяна Веремєєва

Київська митрополія Української православної церкви (МП), попри публічні заяви про незалежність, зберігає зв’язок із Російською православною церквою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне дослідження Державної служби з етнополітики та свободи совісті..

Що встановили в Держетнополітики

Фахівці виявили, що передані РПЦ УПЦ права на "незалежність і самостійність в управлінні" не є ознакою автокефалії. Водночас, у статуті УПЦ є норми, що прямо свідчать про її належність до структури РПЦ.

Також архієреї УПЦ (МП) залишаються членами Помісного і Архієрейського Соборів РПЦ - відповідно до чинного статуту РПЦ. Водночас у документах УПЦ немає рішень, що вказували б на припинення дії цих приписів.

У Держетнополітики наголосили: це свідчить про те, що рішення РПЦ для УПЦ залишаються обов'язковими, попри заяви про незалежність.

Якщо Держетнополітики видасть припис УПЦ на усунення зв’язків з РПЦ, церква повинна буде виконати вимоги протягом 9 місяців. Інакше її можуть заборонити в Україні.

Що передувало

У серпні 2024 року Рада ухвалила закон, що дозволяє забороняти релігійні організації, пов’язані з РФ. Якщо Держетнополітики виявляє ознаки афілійованості, організація має 9 місяців, щоб усунути їх.

9 травня уряд затвердив порядок дослідження зв’язків релігійних організацій з РФ. 20 травня Держетнополітики почала офіційне дослідження щодо УПЦ (МП).

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський позбавив громадянства митрополита УПЦ (МП) Онуфрія. За даними СБУ, він отримав російський паспорт ще у 2002 році, не повідомивши про це українську владу, та досі підтримує зв’язок із РПЦ. Служба безпеки також вказує, що Онуфрій протидіяв незалежності української церкви й фактично підтримував політику патріарха Кирила, який виправдовує війну РФ проти України.

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