У мережі з'явилися фото російського паспорта предстоятеля УПЦ МП Онуфрія

У предстоятеля УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського) є російський паспорт. У мережі з'явилися відповідні фото.

За словами співрозмовників видання, дані з російської паспортної системи прямо суперечать заявам УПЦ МП, де стверджують, що у митрополита Ореста немає паспорта РФ.

Фото: російський паспорт Ореста Березовського (РБК-Україна)

Зокрема, на фото зазначено, що паспорт Ореста Березовського "дійсний".

Що говорили в УПЦ МП

Варто зауважити, що раніше глава синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент запевняв, що митрополит Онуфрій роз'яснював, що в нього є тільки український паспорт.

"Крім українського, ніяких інших паспортів, у тому числі Російської Федерації, немає. Він уже роз'яснював, що ніколи не звертався до державних органів інших держав про набуття іншого громадянства", - додав митрополит Климент.