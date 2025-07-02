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У мережі з'явилися фото російського паспорта предстоятеля УПЦ МП Онуфрія

Середа 02 липня 2025 20:16
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У мережі з'явилися фото російського паспорта предстоятеля УПЦ МП Онуфрія Фото: митрополит Онуфрій (facebook.com/Metropolitan.Onufriy)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

У предстоятеля УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського) є російський паспорт. У мережі з'явилися відповідні фото.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

За словами співрозмовників видання, дані з російської паспортної системи прямо суперечать заявам УПЦ МП, де стверджують, що у митрополита Ореста немає паспорта РФ.

Фото: російський паспорт Ореста Березовського (РБК-Україна)

Зокрема, на фото зазначено, що паспорт Ореста Березовського "дійсний".

Що говорили в УПЦ МП

Варто зауважити, що раніше глава синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент запевняв, що митрополит Онуфрій роз'яснював, що в нього є тільки український паспорт.

"Крім українського, ніяких інших паспортів, у тому числі Російської Федерації, немає. Він уже роз'яснював, що ніколи не звертався до державних органів інших держав про набуття іншого громадянства", - додав митрополит Климент.

Рішення Зеленського

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський призупинив українське громадянство митрополита УПЦ МП Онуфрія.

СБУ встановила, що Орест Березовський добровільно набув російського громадянства ще у 2002 році. Він тримав це в секреті від української влади.

Також, як зазначили правоохоронці, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, митрополит Онуфрій все ще підтримує політику Москви.

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