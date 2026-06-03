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Епіфаній, Онуфрій чи Папа Римський? Кому з лідерів церков довіряють українці

12:13 03.06.2026 Ср
2 хв
Опитування показало, що українці погано знають релігійних лідерів
aimg Олена Чупровська
Епіфаній, Онуфрій чи Папа Римський? Кому з лідерів церков довіряють українці Фото: як українці оцінили релігійних лідерів (Getty Images)
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Більшість українців погано знають релігійних лідерів країни - але серед тих, кого знають, найбільша довіра до митрополита Епіфанія. Патріарх РПЦ Кирило в Україні довіри не має взагалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію результатів опитування соціологічної групи Rating Group.

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Рейтинг довіри

Опитування проводили з 4 по 9 травня, методом телефонного інтерв'ю було опитано 2000 респондентів.

Результати показали таке:

  • Митрополит Єпіфаній, Предстоятель Православної Церкви України - середнє значення довіри 3,0 з 4. Цілком довіряють 22%, скоріше довіряють 25%.
  • Архієпископ Святослав, Глава Української Греко-Католицької Церкви - також 3,0, але 62% не знають його взагалі.
  • Варфоломій Перший, Вселенський Патріарх Константинополя - 2,8. Більшість - 59% - теж не знають його.
  • Лев XIV, Папа Римський Католицької церкви - 2,6. Тут довіряють 41%, але не довіряють 27%.
  • Митрополит Онуфрій, Предстоятель Української Православної Церкви - 2,3. Не довіряють 28%, ще 38% не знають його.

Епіфаній, Онуфрій чи Папа Римський? Кому з лідерів церков довіряють українці

Фото: результати опитування (скриншот Youtube)

Патріарх Кирило, голова Російської Православної Церкви, отримав найнижчий показник - 1,1 із 4. 73% відповіли, що зовсім не довіряють йому.

"Питання патріарха РПЦ Кирила - ви бачите, що довіра відсутня. Тому говорити про РПЦ чи Кирила в Україні не доводиться", - співзасновник і CEO Rating Group Олексій Антипович.

Багато хто не знає лідерів

Значна частина українців узагалі не орієнтується серед релігійних лідерів. За словами Олексія Антиповича, достатньо висока частка респондентів не знають їх.

Найменше "незнання" - у митрополита Єпіфанія: лише 35% сказали "не знаю такого". У решти цей показник значно вищий - від 38% до 62%.

Нагадаємо, Росія роками використовує релігію як інструмент гібридної війни. За даними дослідження Інституту вивчення війни (ISW), з початку повномасштабного вторгнення російські сили вчинили щонайменше 76 актів релігійного переслідування в Україні.

Тим часом релігійна тематика дедалі більше потрапляє в поле уваги технологій. Дослідники з чотирьох університетів США з'ясували, що популярні чат-боти систематично ігнорують або спотворюють релігійні погляди у своїх відповідях.

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