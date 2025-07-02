Зеленський позбавив Онуфрія громадянства: СБУ довела співпрацю з Москвою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За матеріалами СБУ, Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство РФ ще у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина України.

За наявною в СБУ інформацією, Онуфрій все ще підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.

"Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва)", - сказано у повідомленні.

В СБУ нагадали, що Гундяєв благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу.