ua en ru
Ср, 03 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Поддерживают ли украинцы запрет УПЦ МП: результаты опроса

13:11 03.06.2026 Ср
2 мин
Как граждане относятся к УПЦ МП?
aimg Татьяна Степанова
Поддерживают ли украинцы запрет УПЦ МП: результаты опроса Фото: митрополит Онуфрий (facebook.com/Metropolitan.Onufriy)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Более половины украинцев поддерживают идею запрета Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию результатов опроса социологической группы Rating Group.

Как рассказал соучредитель и CEO Rating Group Алексей Антипович, отношение к идее запрета УПЦ МП из-за связей с Русской Православной Церковью (РПЦ) поддерживают 57% опрошенных.

Однако сами представители УПЦ на уровне 47% (от опрошенных представителей УПЦ - ред.) не согласны с этим решение.

Поддерживают ли украинцы запрет УПЦ МП: результаты опроса

Фото: результаты опроса (скриншот Youtube)

В то же время за введение санкций в отношении предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Онуфрия поддерживают почти 70% украинцев.

"Но опять же несогласие представителей УПЦ есть. Оно составляет около 30% (от опрошенных представителей УПЦ - ред.)", - отметил Антипович.

Поддерживают ли украинцы запрет УПЦ МП: результаты опроса

Фото: результаты опроса (скриншот Youtube)

Связь УПЦ МП с РПЦ

Напомним, в прошлом году стало известно, что Киевская митрополия Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, несмотря на публичные заявления о независимости, сохраняет связь с Русской Православной Церковью.

Госслужба по этнополитике и свободе совести установила, что Киевская митрополия УПЦ МП имеет признаки аффилиации с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещена.

Позже ГЭСС подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Митрополита Онуфрия лишили гражданства

Напомним, в 2025 году Служба безопасности Украины сообщила, что на основании собранной ею информации предстоятеля УПЦ МП Онуфрия лишили гражданства Украины.

Выяснилось, что у митрополита есть российский паспорт. РБК-Украина уже получило фото документа.

По информации правоохранителей, митрополит Онуфрий получил паспорт РФ еще в 2002 году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УПЦ МП
Новости
Украина ударила по кораблям в городе-крепости близ Петербурга (видео попадания)
Украина ударила по кораблям в городе-крепости близ Петербурга (видео попадания)
Аналитика
Жизнь после "Артемсоли": как Украина преодолевает дефицит соли и кто заменил промышленного гиганта
Мария Волощукредактор РБК-Украина Жизнь после "Артемсоли": как Украина преодолевает дефицит соли и кто заменил промышленного гиганта