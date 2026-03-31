Чи можна надсилати паски поштою? Як українцям поділитись великодньою випічкою з рідними

Традиція обмінюватися пасками на Великдень дозволяє відчути свято навіть тим, хто зараз далеко від дому. Проте як правильно поділитись крихкою випічкою з близькими "на відстані" - можуть знати не всі.
"Чи можна надсилати пасочки? Так, можна", - повідомили українцям у прес-службі "Нової пошти" у Facebook.
Уточнюється, що у період Великодня відсилати паски можна в будь-яку точку України.
Це стосується як домашніх виробів, так і магазинних.
Для того, щоб паски доїхали поштою цілими та красивими, українцям радять дотримуватись низки простих, але важливих порад.
Якщо пасок кілька, укладати їх потрібно щільно одна до одної. Фіксуючи додатково наявним ущільнювачем.
Можна також обгорнути паски харчовою плівкою. Це захистить вироби від вологи й утворення зайвих крихт.
Якщо ви плануєте відправляти одну паску, спеціалісти НП радять:
"Важливо: паска не має торкатись стінок коробки", - повідомили українцям.
Раніше у ПЦУ розповіли, що у 2026 році Світле Христове Воскресіння для християн західного та східного обрядів припадає на різні неділі квітня (з різницею в тиждень).
Так, 5 квітня Великдень відзначатимуть християни західного, латинського обряду.
Тим часом християни східного обряду, православні - святкуватимуть наступної після цього неділі - 12 квітня.
