Можно ли отправлять паски по почте? Как украинцам поделиться пасхальной выпечкой с родными

14:10 31.03.2026 Вт
2 мин
"Праздник над праздниками" - совсем скоро, поэтому спланировать все до мелочей стоит уже сейчас
Ирина Костенко
Пасхальная паска - главный символ праздника и украшение каждого стола (фото иллюстративное: Getty Images)

Традиция обмениваться пасками на Пасху позволяет почувствовать праздник даже тем, кто сейчас далеко от дома. Однако как правильно поделиться хрупкой выпечкой с близкими "на расстоянии" - могут знать не все.

Подробнее о том, можно ли отправлять паски по почте в целом и что при этом советуют специалисты, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Можно ли отправлять паски по почте

"Можно ли отправлять пасочки? Да, можно", - сообщили украинцам в пресс-службе "Новой почты" в Facebook.

Уточняется, что в период Пасхи отправлять паски можно в любую точку Украины.

Это касается как домашних изделий, так и магазинных.

Отправлять паски по почте по Украине - можно (инфографика: facebook.com/nova.poshta.official)

Как правильно отправлять паски

Для того, чтобы паски доехали по почте целыми и красивыми, украинцам советуют придерживаться ряда простых, но важных советов.

Если пасок несколько, укладывать их нужно плотно друг к другу. Фиксируя дополнительно имеющимся уплотнителем.

Можно также обернуть паски пищевой пленкой. Это защитит изделия от влаги и образования лишних крошек.

Как отправить по почте несколько пасок (инфографика: facebook.com/nova.poshta.official)

Если вы планируете отправлять одну паску, специалисты НП советуют:

  • выбирать коробку, которая на 6-8 см больше изделия (со всех сторон);
  • на дно положить уплотнитель (пузырьковую пленку, бумагу, крафт, пенопластовые гранулы);
  • разместить паску по центру;
  • заполнить пространство по бокам и сверху (чтобы она не двигалась).

"Важно: паска не должна касаться стенок коробки", - сообщили украинцам.

Как подготовить к отправке одну паску (инфографика: facebook.com/nova.poshta.official)

Когда праздновать Пасху в этом году

Ранее в ПЦУ рассказали, что в 2026 году Светлое Христово Воскресение для христиан западного и восточного обрядов приходится на разные воскресенья апреля (с разницей в неделю).

Так, 5 апреля Пасху будут отмечать христиане западного, латинского обряда.

Между тем христиане восточного обряда, православные - будут праздновать в следующее после этого воскресенье - 12 апреля.

