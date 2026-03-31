Можно ли отправлять паски по почте? Как украинцам поделиться пасхальной выпечкой с родными

Традиция обмениваться пасками на Пасху позволяет почувствовать праздник даже тем, кто сейчас далеко от дома. Однако как правильно поделиться хрупкой выпечкой с близкими "на расстоянии" - могут знать не все.
"Можно ли отправлять пасочки? Да, можно", - сообщили украинцам в пресс-службе "Новой почты" в Facebook.
Уточняется, что в период Пасхи отправлять паски можно в любую точку Украины.
Это касается как домашних изделий, так и магазинных.
Для того, чтобы паски доехали по почте целыми и красивыми, украинцам советуют придерживаться ряда простых, но важных советов.
Если пасок несколько, укладывать их нужно плотно друг к другу. Фиксируя дополнительно имеющимся уплотнителем.
Можно также обернуть паски пищевой пленкой. Это защитит изделия от влаги и образования лишних крошек.
Если вы планируете отправлять одну паску, специалисты НП советуют:
"Важно: паска не должна касаться стенок коробки", - сообщили украинцам.
Ранее в ПЦУ рассказали, что в 2026 году Светлое Христово Воскресение для христиан западного и восточного обрядов приходится на разные воскресенья апреля (с разницей в неделю).
Так, 5 апреля Пасху будут отмечать христиане западного, латинского обряда.
Между тем христиане восточного обряда, православные - будут праздновать в следующее после этого воскресенье - 12 апреля.
Напомним, ранее мы рассказывали, что управлять посылками стало удобнее, ведь "Новая почта" ввела важное изменение в своем приложении.
Кроме того, мы объясняли, что можно сделать в отделениях "Новой почты" во время отключений света.
Читайте также, как приготовить паску, которая долго не черствеет и какие продукты стоит купить уже сейчас, чтобы сэкономить перед Пасхой.