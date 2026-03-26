Чи може університет підвищувати ціни прямо під час навчання: відповідь МОН

13:40 26.03.2026 Чт
Щоб вберегти гаманець, українцям радять уважно читати договір (до підписання контракту)
aimg Ірина Костенко
Вартість навчання - важливий аспект під час вступу на ту чи іншу спеціальність (фото ілюстративне: Getty Images)

Обираючи навчання в університеті за контраком, вступникам і їхнім батькам варто ретельно дослідити умови договору. Це дозволить уникнути суттєвих фінансових непорозумінь у майбутньому.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко.

Які спеціальності в Україні можуть подорожчати

За словами представника МОН, зростати в ціні в Україні можуть ті спеціальності, "де контрактна ціна роками була нижчою за реальну вартість підготовки".

Трофименко зауважив, що "компенсували її саме за рахунок "бюджетників".

"Бо держава фіксовано платить за студента. І це було набагато більше, ніж сплачували контрактники", - пояснив посадовець.

Він додав також, що "корекція ще триватиме".

"Передусім це стосується популярних масових спеціальностей", - наголосив заступник міністра.

Там же, "де для держави важливо втримати або наростити набір", логіка - інша.

"Там стоїть питання доступності, а не лише ціни. Але саме там наразі найбільше бюджетних місць", - констатував Трофименко.

Чи може університет підвищувати ціни прямо під час навчання: відповідь МОНДеякі спеціальності сьогодні - більш популярні, ніж раніше (інфографіка: РБК-Україна)

Чи можуть виші змінювати ціни у процесі навчання

Відповідаючи на запитання, чи законна ситуація, коли університет підвищує вартість прямо під час навчального процесу (коли студент вже підписав контракт і вчиться), Трофименко нагадав: "Закон дозволяє проводити індексацію розміру оплати за навчання".

Але це, гідно з чинним законодавством, дозволяється робити "не частіше, ніж один раз на рік, і в межах офіційного індексу споживчих цін за попередній календарний рік".

"Такий механізм перегляду вартості може бути прописаний у контракті і тоді університет може діяти в межах цього договору", - пояснив заступник міністра освіти.

Якщо ж такого механізму немає - "змінювати умови в односторонньому порядку не можна".

"Тому вступникам та їхнім батькам я завжди раджу уважно читати договір до підписання", - наголосив Трофименко.

Насамкінець він зауважив, що у випадку, "якщо здобувачу надається грант та вартість навчання в наступному році зростає" - "розмір гранту також зростає пропорційно розміру індексації".

