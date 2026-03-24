НМТ-2026: скільки мінімально треба набрати балів, щоб скласти іспит
Для участі у вступній кампанії 2026 року абітурієнтам необхідно подолати мінімальний пороговий бал НМТ, який підтверджує базову підготовку з предмета. Для цього потрібно набрати хоча б 100 із 200.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.
Головне:
- Мінімальний поріг: для більшості предметів він становить не менше 15% від загальної кількості тестових балів.
- Особливі умови: з української мови та історії України поріг вищий - 15% + 1 бал.
- Статус документа: наразі оприлюднено проект Порядку прийому на 2026 рік, офіційне затвердження відбудеться згодом.
- Що означає поріг: це підтвердження базової підготовки вступника, необхідної для навчання в університеті.
Як нараховуються бали у 2026 році
Як пояснила в інтерв'ю Тетяна Вакуленко, пороговий бал - це той мінімум, який показує, що абітурієнт володіє елементарними навичками з предмета. Тільки після подолання цього бар'єру тестові бали переводяться в оцінку за шкалою 100-200.
Таблиці переведення балів Міністерство освіти і науки (МОН) затверджує заздалегідь. Хоча остаточний документ для вступної кампанії 2026 року ще перебуває на стадії затвердження, вступники вже можуть орієнтуватися на наявний проект.
Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко
Чому пороговий бал - це лише початок
Експерти наголошують: порогові бали не є показником високих результатів. Вони лише підтверджують, що вступник має мінімально необхідну базу.
Для вступу на популярні спеціальності або на бюджетні місця абітурієнтам знадобиться значно вищий бал, ніж встановлений мінімум у 15%.
Для вступу у юридичні та класичні університети потрібно було набрати на НМТ 148-169 балів.
