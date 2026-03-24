НМТ-2026: скільки мінімально треба набрати балів, щоб скласти іспит

08:00 24.03.2026 Вт
2 хв
Подолання "порогу" - це лише квиток до участі в конкурсі, а не гарантія вступу
aimg Василина Копитко
Подолання порогу у 100 балів дає право на вступ у ВНЗ (фото: Getty Images)

Для участі у вступній кампанії 2026 року абітурієнтам необхідно подолати мінімальний пороговий бал НМТ, який підтверджує базову підготовку з предмета. Для цього потрібно набрати хоча б 100 із 200.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Читайте також: НМТ чи ЗНО: директорка УЦОЯО розповіла, який іспит складніший та чому

Головне:

  • Мінімальний поріг: для більшості предметів він становить не менше 15% від загальної кількості тестових балів.
  • Особливі умови: з української мови та історії України поріг вищий - 15% + 1 бал.
  • Статус документа: наразі оприлюднено проект Порядку прийому на 2026 рік, офіційне затвердження відбудеться згодом.
  • Що означає поріг: це підтвердження базової підготовки вступника, необхідної для навчання в університеті.

Як нараховуються бали у 2026 році

Як пояснила в інтерв'ю Тетяна Вакуленко, пороговий бал - це той мінімум, який показує, що абітурієнт володіє елементарними навичками з предмета. Тільки після подолання цього бар'єру тестові бали переводяться в оцінку за шкалою 100-200.

Таблиці переведення балів Міністерство освіти і науки (МОН) затверджує заздалегідь. Хоча остаточний документ для вступної кампанії 2026 року ще перебуває на стадії затвердження, вступники вже можуть орієнтуватися на наявний проект.

НМТ потрібно не всім: інтерв'ю з УЦОЯО про іспити для випускників у 2026Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко (інфографіка РБК-Україна)

Чому пороговий бал - це лише початок

Експерти наголошують: порогові бали не є показником високих результатів. Вони лише підтверджують, що вступник має мінімально необхідну базу.

Для вступу на популярні спеціальності або на бюджетні місця абітурієнтам знадобиться значно вищий бал, ніж встановлений мінімум у 15%.

Читайте також про те, що торік найвищий прохідний поріг на бюджет був у юридичних та класичних університетах, де вступний бал суттєво перевищував середні показники по країні. Для вступу у ці заклади потрібно було набрати на НМТ 148-169 балів.

Раніше ми писали про те, що у рейтинг найкращих університетів Європи QS World University Rankings: Europe 2026 увійшли також українські виші Києва, Харкова, Львова та Сум.

Готуйте павербанки: кому та коли вимикатимуть електрику 24 березня
Готуйте павербанки: кому та коли вимикатимуть електрику 24 березня
Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади