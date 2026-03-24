НМТ-2026: скільки мінімально треба набрати балів, щоб скласти іспит

Для участі у вступній кампанії 2026 року абітурієнтам необхідно подолати мінімальний пороговий бал НМТ, який підтверджує базову підготовку з предмета. Для цього потрібно набрати хоча б 100 із 200.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко .

Головне: Мінімальний поріг: для більшості предметів він становить не менше 15% від загальної кількості тестових балів.

Як нараховуються бали у 2026 році

Як пояснила в інтерв'ю Тетяна Вакуленко, пороговий бал - це той мінімум, який показує, що абітурієнт володіє елементарними навичками з предмета. Тільки після подолання цього бар'єру тестові бали переводяться в оцінку за шкалою 100-200.

Таблиці переведення балів Міністерство освіти і науки (МОН) затверджує заздалегідь. Хоча остаточний документ для вступної кампанії 2026 року ще перебуває на стадії затвердження, вступники вже можуть орієнтуватися на наявний проект.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко (інфографіка РБК-Україна)

Чому пороговий бал - це лише початок

Експерти наголошують: порогові бали не є показником високих результатів. Вони лише підтверджують, що вступник має мінімально необхідну базу.

Для вступу на популярні спеціальності або на бюджетні місця абітурієнтам знадобиться значно вищий бал, ніж встановлений мінімум у 15%.