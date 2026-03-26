Может ли университет повышать цены прямо во время обучения: ответ МОН

Выбирая обучение в университете по контракту, поступающим и их родителям стоит тщательно изучить условия договора. Это позволит избежать существенных финансовых недоразумений в будущем.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко .

Какие специальности в Украине могут подорожать

По словам представителя МОН, расти в цене в Украине могут те специальности, "где контрактная цена годами была ниже реальной стоимости подготовки".

Трофименко отметил, что "компенсировали ее именно за счет "бюджетников".

"Потому что государство фиксировано платит за студента. И это было гораздо больше, чем платили контрактники", - объяснил чиновник.

Он добавил также, что "коррекция еще будет продолжаться".

"Прежде всего это касается популярных массовых специальностей", - подчеркнул заместитель министра.

Там же, "где для государства важно удержать или нарастить набор", логика - другая.

"Там стоит вопрос доступности, а не только цены. Но именно там сейчас больше всего бюджетных мест", - констатировал Трофименко.

Некоторые специальности сегодня - более популярны, чем раньше (инфографика: РБК-Украина)

Могут ли вузы менять цены в процессе обучения

Отвечая на вопрос, законна ли ситуация, когда университет повышает стоимость прямо во время учебного процесса (когда студент уже подписал контракт и учится), Трофименко напомнил: "Закон позволяет проводить индексацию размера оплаты за обучение".

Но это, согласно действующему законодательству, разрешается делать "не чаще, чем один раз в год, и в пределах официального индекса потребительских цен за предыдущий календарный год".

"Такой механизм пересмотра стоимости может быть прописан в контракте и тогда университет может действовать в рамках этого договора", - объяснил заместитель министра образования.

Если же такого механизма нет - "менять условия в одностороннем порядке нельзя".

"Поэтому поступающим и их родителям я всегда советую внимательно читать договор до подписания", - подчеркнул Трофименко.

В завершение он отметил, что в случае, "если соискателю предоставляется грант и стоимость обучения в следующем году растет" - "размер гранта также растет пропорционально размеру индексации".