Чи може маловоддя в Україні стати довгостроковою проблемою: пояснення Держводагентства

Впродовж останніх місяців маловоддя фіксують на багатьох річках України. На окремих ділянках через це навіть вводили тимчасові обмеження.
Про це розповіли у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна спеціалісти Державного агентства водних ресурсів України.
В цілому, за даними експертів, маловоддя на різних річках України "не означає, що дефіцит води автоматично виникне для всіх водокористувачів".
Це пояснюється тим, що у разі погіршення ситуації Держводагентство встановлює тимчасові обмеження щодо водопостачання.
"У червні-вересні 2026 року ми тимчасово обмежували права водокористувачів задля недопущення надмірного вилучення води з поверхневих об'єктів", - розповіли громадянам.
Українцям нагадали, що ризик дефіциту води залежить не стільки від розташування населених пунктів, скільки від того:
"Найбільш чутливими до тривалого зниження водності є системи, які залежать від поверхневих вод - річок та водосховищ", - констатували в Держводагентстві.
При цьому важливим залишається питання організації альтернативних схем питного водопостачання, яке належить до компетенції:
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Щоб говорити про ті чи інші ймовірні сценарії щодо водності річок та водопостачання, необхідно мати довгострокові прогнози Українського гідрометеорологічного центру:
Адже "зміни клімату впливають на характер і розподіл опадів, що зумовлює нові тенденції у водному режимі регіону".
"Їх немає", - повідомили у Держводагентстві.
Інша проблема полягає в тому, що "водна інфраструктура - в зоні ризику ворожих атак".
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Якщо говорити про останні місяці, то маловоддя було зафіксоване:
При цьому в Держводагентстві зауважили, що "низька водність для Карпатського регіону є нетиповим явищем, яке виникає дедалі частіше".
Українцям розповіли, що традиційно цей регіон характеризується:
Проте зміна клімату "є одним із факторів, що впливає на водний режим України":
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"Говорити про постійний дефіцит води для всієї України - некоректно", - повідомили у Держводагентстві.
Це пояснюється тим, що в цілому водозабезпеченість:
Водночас спеціалісти визнали, що "повторюваність періодів маловоддя підвищує потребу в адаптації системи управління водними ресурсами до змін клімату".
Йдеться, зокрема, про:
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Важливими інструментами для покращення ситуації з водою в Україні є Плани управління річковими басейнами.
"У 2024-му уряд затвердив перший цикл ПУРБ, які визначають основні водно-екологічні проблеми, цілі та заходи, необхідні для досягнення доброго стану вод", - розповіли громадянам.
Уточнюється, що до основних проблем належать:
Насамкінець у Держводагентстві повідомили, що важливим також є:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про "цвітіння" Дніпра - у чому справжні причини й чи можна зупинити процес.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути жовтень в Україні.
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