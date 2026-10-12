Может ли маловодье в Украине стать долгосрочной проблемой: объяснение Госводагентства

Угрожает ли маловодье на реках водоснабжению

В целом, по данным экспертов, маловодье на разных реках Украины "не означает, что дефицит воды автоматически возникнет для всех водопользователей".

Это объясняется тем, что в случае ухудшения ситуации Госводагентство устанавливает временные ограничения по водоснабжению.

"В июне-сентябре 2026 года мы временно ограничивали права водопользователей во избежание чрезмерного извлечения воды из поверхностных объектов", - рассказали гражданам.

Украинцам напомнили, что риск дефицита воды зависит не столько от расположения населенных пунктов, сколько от того:

из какого водного бассейна они получают воду;

как они используют водные ресурсы.

"Наиболее чувствительными к длительному снижению водности являются системы, которые зависят от поверхностных вод - рек и водохранилищ", - констатировали в Госводагентстве.

При этом важным остается вопрос организации альтернативных схем питьевого водоснабжения, который относится к компетенции:

местного самоуправления;

предприятий водоснабжения;

других уполномоченных на это субъектов.

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Можно ли спрогнозировать дефицит воды в Украине

Чтобы говорить о тех или иных возможных сценариях насчет водности рек и водоснабжения, необходимо иметь долгосрочные прогнозы Украинского гидрометеорологического центра:

как синоптической ситуации;

так и гидрологической.

Ведь "изменения климата влияют на характер и распределение осадков, что приводит к новым тенденциям в водном режиме региона".

"Их нет", - сообщили в Госводагентстве.

Другая проблема состоит в том, что "водная инфраструктура - в зоне риска вражеских атак".

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Как именно влияет на водность украинских рек погода

Если говорить о последних месяцах, то маловодье было зафиксировано:

на реке Припять и ее притоках (реках Стырь, Стоход, Горынь, Случь, Уборть);

на реках суббассейна Среднего Днепра (Ворскла, Трубеж, Рось, Сула, Удай);

на Западном Буге;

на Южном Буге;

на Днестре и его притоках (Стрый, Сирет);

на реках Закарпатья (Латорица, Уж).

При этом в Госводагентстве отметили, что "низкая водность для Карпатского региона является нетипичным явлением, которое возникает все чаще".

Украинцам рассказали, что традиционно этот регион характеризуется:

частыми паводками;

избытком водных ресурсов.

Однако изменение климата "является одним из факторов, влияющих на водный режим Украины":

осадки меняют свой характер и распределение;

меняется температурный режим;

меняется продолжительность периодов низкой водности и маловодья.

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Может ли обмеление рек стать долгосрочной проблемой

"Говорить о постоянном дефиците воды для всей Украины - некорректно", - сообщили в Госводагентстве.

Это объясняется тем, что в целом водообеспеченность:

отличается по бассейнам и регионам;

зависит от гидрометеорологических условий.

В то же время специалисты признали, что "повторяемость периодов маловодья повышает потребность в адаптации системы управления водными ресурсами к изменениям климата".

Речь идет, в частности, про:

повышение эффективности использования воды;

уменьшение потерь;

развитие повторного и оборотного водоснабжения;

надлежащую планировку водопользования;

учет климатических рисков.

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Что известно о Планах управления речными бассейнами

Важными инструментами для улучшения ситуации с водой в Украине являются Планы управления речными бассейнами.

"В 2024-м правительство утвердило первый цикл ПУРБ, которые определяют основные водно-экологические проблемы, цели и мероприятия, необходимые для достижения хорошего состояния вод", - рассказали гражданам.

Уточняется, что к основным проблемам относятся:

загрязнение поверхностных вод органическими, биогенными и опасными веществами;

гидроморфологические изменения;

изменение климата;

влияние военных действий.

В завершение в Госводагентстве сообщили, что важным также является: