RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Может ли маловодье в Украине стать долгосрочной проблемой: объяснение Госводагентства

11:56 12.10.2026 Пн
4 мин
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В течение последних месяцев маловодье фиксируют на многих реках Украины. На отдельных участках из-за этого даже вводили временные ограничения.

Об этом рассказали в блиц-интервью для РБК-Украина специалисты Государственного агентства по водным ресурсам Украины.

Угрожает ли маловодье на реках водоснабжению

В целом, по данным экспертов, маловодье на разных реках Украины "не означает, что дефицит воды автоматически возникнет для всех водопользователей".

Это объясняется тем, что в случае ухудшения ситуации Госводагентство устанавливает временные ограничения по водоснабжению.

"В июне-сентябре 2026 года мы временно ограничивали права водопользователей во избежание чрезмерного извлечения воды из поверхностных объектов", - рассказали гражданам.

Украинцам напомнили, что риск дефицита воды зависит не столько от расположения населенных пунктов, сколько от того:

  • из какого водного бассейна они получают воду;
  • как они используют водные ресурсы.

"Наиболее чувствительными к длительному снижению водности являются системы, которые зависят от поверхностных вод - рек и водохранилищ", - констатировали в Госводагентстве.

При этом важным остается вопрос организации альтернативных схем питьевого водоснабжения, который относится к компетенции:

  • местного самоуправления;
  • предприятий водоснабжения;
  • других уполномоченных на это субъектов.

Читайте также: Где в Украине самая грязная вода? Названы опасные регионы и причины

Можно ли спрогнозировать дефицит воды в Украине

Чтобы говорить о тех или иных возможных сценариях насчет водности рек и водоснабжения, необходимо иметь долгосрочные прогнозы Украинского гидрометеорологического центра:

  • как синоптической ситуации;
  • так и гидрологической.

Ведь "изменения климата влияют на характер и распределение осадков, что приводит к новым тенденциям в водном режиме региона".

"Их нет", - сообщили в Госводагентстве.

Другая проблема состоит в том, что "водная инфраструктура - в зоне риска вражеских атак".

Читайте также: Воды не хватает, русла зарастают: в УкрГМЦ объяснили ситуацию с реками в начале осени

Как именно влияет на водность украинских рек погода

Если говорить о последних месяцах, то маловодье было зафиксировано:

  • на реке Припять и ее притоках (реках Стырь, Стоход, Горынь, Случь, Уборть);
  • на реках суббассейна Среднего Днепра (Ворскла, Трубеж, Рось, Сула, Удай);
  • на Западном Буге;
  • на Южном Буге;
  • на Днестре и его притоках (Стрый, Сирет);
  • на реках Закарпатья (Латорица, Уж).

При этом в Госводагентстве отметили, что "низкая водность для Карпатского региона является нетипичным явлением, которое возникает все чаще".

Украинцам рассказали, что традиционно этот регион характеризуется:

  • частыми паводками;
  • избытком водных ресурсов.

Однако изменение климата "является одним из факторов, влияющих на водный режим Украины":

  • осадки меняют свой характер и распределение;
  • меняется температурный режим;
  • меняется продолжительность периодов низкой водности и маловодья.

Читайте также: Гидрологическая засуха на реках Украины: где воды критически не хватало в сентябре

Может ли обмеление рек стать долгосрочной проблемой

"Говорить о постоянном дефиците воды для всей Украины - некорректно", - сообщили в Госводагентстве.

Это объясняется тем, что в целом водообеспеченность:

  • отличается по бассейнам и регионам;
  • зависит от гидрометеорологических условий.

В то же время специалисты признали, что "повторяемость периодов маловодья повышает потребность в адаптации системы управления водными ресурсами к изменениям климата".

Речь идет, в частности, про:

  • повышение эффективности использования воды;
  • уменьшение потерь;
  • развитие повторного и оборотного водоснабжения;
  • надлежащую планировку водопользования;
  • учет климатических рисков.

Читайте также: Виноват не только климат: почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках Украины

Что известно о Планах управления речными бассейнами

Важными инструментами для улучшения ситуации с водой в Украине являются Планы управления речными бассейнами.

"В 2024-м правительство утвердило первый цикл ПУРБ, которые определяют основные водно-экологические проблемы, цели и мероприятия, необходимые для достижения хорошего состояния вод", - рассказали гражданам.

Уточняется, что к основным проблемам относятся:

  • загрязнение поверхностных вод органическими, биогенными и опасными веществами;
  • гидроморфологические изменения;
  • изменение климата;
  • влияние военных действий.

В завершение в Госводагентстве сообщили, что важным также является:

  • развитие природоориентированных решений;
  • сохранение и восстановление территорий, способных удерживать воду;
  • межсекторальное взаимодействие в области управления водными ресурсами.

Напомним, ранее мы рассказывали о "цветении" Днепра - в чем настоящие причины и можно ли остановить процесс.

Кроме того, мы объясняли, каким может быть октябрь в Украине.

Читайте также о загрязнении воздуха в Украине - какие примеси влияют на людей и чем опасны для природы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаДнестрПогода в УкраинеМинэкологииЭкологияВодоснабжениеКлиматологМетеорологрека ДнепрВодоёмы