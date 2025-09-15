Есть ли угроза для Украины от учений "Запад-2025" в Беларуси: оценка ГПСУ
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что совместные военные учения России и Беларуси, которые должны закончиться 16 сентября, не несут непосредственной угрозы вторжения в Украину.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
"Какой-то активности в направлении нашей границы мы, к счастью, не отмечаем. Как собственно, чтобы формировались или накапливались какие-то силы на территории Беларуси в сторону Украины", - сказал Демченко.
По данным ГПСУ, Россия небольшое количество своих сил и средств привлекла на территории Беларуси для этих учений. Основную часть тех, кто участвует в этих учениях, являются именно подразделения вооруженных сил Беларуси.
"Что касается количества российских войск, привлеченных к учениям в Беларуси. К примеру в 2023 году Россия держала в Беларуси до 13 тысяч своего личного состава. Это различные подразделения, в том числе с техникой. Сейчас это в разы меньше", - пояснил Демченко.
Он пояснил, что если говорить именно о составляющей России, то такой существенной угрозы с возможностью именно действий в отношении Украины, нашей границы - мало.
"Провокаций конечно не можем исключать. И каждое подразделение Сил обороны Украины предупреждено для того, чтобы отслеживать любые действия, перемещения, которые могут быть с территории Беларуси. Но именно по такому масштабному вторжению этих сил точно не достаточно", - говорит Демченко.
Но, как наблюдают в ГПСУ, во время этих учений Россия так больше влияет информационно.
"На других участках в частности. Ведь это же площадка не только на территории Беларуси, но и РФ под видом совместных учений, где они демонстрируют свою силу, пытаясь показать, что с Россией "надо считаться", - подытожил Демченко.
Российско-белорусские учения "Запад-2025"
Напомним, недавно Минобороны Беларуси объявило о проведении совместных маневров с Россией под названием "Запад-2025". Активная часть этих военных учений длится с 12 по 16 сентября. Основные действия происходят на белорусской территории, частично - в России.
Официально заявленная цель - проверка боеспособности и взаимодействия двух стран в сфере "защиты безопасности" и "отражения агрессии".
Сначала Минск подчеркивал, что это плановые и регулярные маневры. Однако впоследствии риторика изменилась - теперь их объясняют ответом на "милитаризацию" Польши и стран Балтии.
По данным литовской разведки, в учениях может участвовать около 30 тысяч военных. На территории Беларуси прогнозируют пребывание примерно 8 тысяч человек, из которых около 2 тысяч - российские военнослужащие.
На период учений Польша и Литва закрыли воздушное пространство вдоль своей границы с Беларусью.
МИД Украины призвал белорусские власти избегать провокаций и не приближать военные подразделения к украинской границе в период проведения "Запад-2025".
Глава ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что во время учений будет масштабная информационная кампания. По его словам, большинство фейков и дезинформационных вбросов будут идти именно со стороны России.
Он также отметил, что во время учений отрабатываются маневры на "западном направлении театра военных действий". По его словам, это скорее демонстрация силы для Европы, прежде всего стран Балтии, а не об Украине.
К слову, уже сегодня стало известно, что Россия расширила учения "Запад-2025" на Калининградскую область, которая граничит с Польшей на юге, Литвой - на севере и востоке.