Есть ли угроза для Украины от учений "Запад-2025" в Беларуси: оценка ГПСУ

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что совместные военные учения России и Беларуси, которые должны закончиться 16 сентября, не несут непосредственной угрозы вторжения в Украину.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Какой-то активности в направлении нашей границы мы, к счастью, не отмечаем. Как собственно, чтобы формировались или накапливались какие-то силы на территории Беларуси в сторону Украины", - сказал Демченко.

По данным ГПСУ, Россия небольшое количество своих сил и средств привлекла на территории Беларуси для этих учений. Основную часть тех, кто участвует в этих учениях, являются именно подразделения вооруженных сил Беларуси.

"Что касается количества российских войск, привлеченных к учениям в Беларуси. К примеру в 2023 году Россия держала в Беларуси до 13 тысяч своего личного состава. Это различные подразделения, в том числе с техникой. Сейчас это в разы меньше", - пояснил Демченко.

Он пояснил, что если говорить именно о составляющей России, то такой существенной угрозы с возможностью именно действий в отношении Украины, нашей границы - мало.

"Провокаций конечно не можем исключать. И каждое подразделение Сил обороны Украины предупреждено для того, чтобы отслеживать любые действия, перемещения, которые могут быть с территории Беларуси. Но именно по такому масштабному вторжению этих сил точно не достаточно", - говорит Демченко.

Но, как наблюдают в ГПСУ, во время этих учений Россия так больше влияет информационно.

"На других участках в частности. Ведь это же площадка не только на территории Беларуси, но и РФ под видом совместных учений, где они демонстрируют свою силу, пытаясь показать, что с Россией "надо считаться", - подытожил Демченко.

Российско-белорусские учения "Запад-2025"

Напомним, недавно Минобороны Беларуси объявило о проведении совместных маневров с Россией под названием "Запад-2025". Активная часть этих военных учений длится с 12 по 16 сентября. Основные действия происходят на белорусской территории, частично - в России.

Официально заявленная цель - проверка боеспособности и взаимодействия двух стран в сфере "защиты безопасности" и "отражения агрессии".

Сначала Минск подчеркивал, что это плановые и регулярные маневры. Однако впоследствии риторика изменилась - теперь их объясняют ответом на "милитаризацию" Польши и стран Балтии.

По данным литовской разведки, в учениях может участвовать около 30 тысяч военных. На территории Беларуси прогнозируют пребывание примерно 8 тысяч человек, из которых около 2 тысяч - российские военнослужащие.

На период учений Польша и Литва закрыли воздушное пространство вдоль своей границы с Беларусью.