Навчання "Захід-2025": Україна порадила Білорусі не наближатися до кордонів

Міністерство закордонних справ України на тлі майбутніх російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025" порадило Мінську утриматися від провокацій. А білоруській армії настійно радять не наближатися до кордонів України.

В МЗС нагадали, що з 2022 року Білорусь має статус співучасниці злочину агресії російського режиму проти України. Зокрема самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко надав росіянам територію та повітряний простір для нападу.

Лукашенко та його режим продовжує політичну, військову, військово-технічну, інформаційну та інші види підтримки Росії у війні проти України. Співпраця двох режимів - мінського та московського - це загроза не тільки для України, але й для Польщі, країн Балтії та Європи загалом. Не кажучи вже про те, що Мінськ перешкоджає зусиллям президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні.

"Закликаємо наших партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози", - сказано у повідомленні.

В МЗС додали, що Україна чудово пам'ятає, як у 2022 році росіяни та білоруси брехали, що не збираються нападати, а самі під прикриттям навчань "Захід-2021" накопичували війська для вторгнення.

"Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України", - підкреслили в міністерстві.