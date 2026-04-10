Чи чекати тепла на Великдень? Синоптик попередила про "сюрпризи" з мокрим снігом
Погода на Великдень обіцяє бути контрастною - від нічних заморозків до сонячних прояснень вдень. І хоча місцями ймовірні опади, пориви вітру нарешті заспокояться.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Головне:
- Прогноз на Великдень: 12 квітня кардинального потепління ще не буде, але негода почне відступати, з'являться перші прояснення.
- Опади: на свято можливі невеликі дощі (особливо на Правобережжі), вночі та вранці до них подекуди може домішуватися мокрий сніг.
- Температурний режим: у неділю вдень по Україні очікується +7...+12°C. Найтепліше буде на Закарпатті, півдні та сході - місцями до +15°C.
- Заморозки: у нічні години загроза "мінусів" зберігається у більшості регіонів, особливо там, де небо буде безхмарним.
- Вітер: ситуація заспокоїться, сильних поривів не очікується, що додасть комфорту.
- Коли потеплішає: відчутне весняне тепло може повернутись вже 13-14 квітня. Температура підніметься до +11...+16°C, а на Закарпатті - до +19°C.
Чи зміниться погода найближчими днями
– У нас досі триває вплив холодної повітряної маси з атмосферними фронтами, які пов'язані з циклоном (який знаходиться на північний схід від території України).
Але впродовж вихідних він вже буде поступово втрачати свою силу.
Очікуємо, що якраз-таки в суботу й неділю (11-12 квітня, - Ред.) вже почне трішечки більше бути час від часу прояснень.
Але поки що на якісь кардинальні зміни - за вихідні - все ж таки не очікуємо.
Певна тенденція до підвищення температури є, але буквально на кілька градусів.
Чи чекати українцям опадів на Великдень
– По території України 12 квітня подекуди невеликі дощі можуть бути. На Правобережжі, скажімо так, більшу площу можуть вони охоплювати.
У нічні години - ще також можуть бути з мокрим снігом.
Якщо зараз бачимо, що і в денні години можуть бути (опади, - Ред.) з мокрим снігом, то на 12 число - в нічні та, можливо, у ранкові.
Якщо в цей час будуть опади, то може домішуватись цей мокрий сніг.
Прогноз погоди в Україні на 12 квітня від УкрГМЦ (карта: meteo.gov.ua)
Де ймовірні тумани і що із заморозками
– Вночі та вранці у південно-східній частині ще подекуди можуть бути тумани. Адже вологість - досить висока.
Але принаймні вже вітру такого, ось як зараз - більш інтенсивні потоки з північного заходу - на вихідних... Вже буде більш спокійна ситуація щодо вітру.
Він буде змінних напрямків. Всього 3-8 м/с. Хоча б він вже не доставлятиме дискомфорту.
Але в нічні години зберігається ймовірність заморозків - у більшості регіонів.
Можуть бути (заморозки, - Ред.) і в повітрі також. Особливо в тих регіонах, на які, скажімо так, припаде період безхмарності. Там - можуть бути і в повітрі.
Хоча, знову ж таки, вони локально можуть проявлятися. Холодна повітряна маса залишається, але залежить від хмарності.
Якщо буде у певний момент перед світанком менше хмарності - припаде період на прояснення - то ймовірність заморозків більша.
Якщо у цей час все ж таки буде хмарність із опадами, то, звичайно, і ймовірність заморозків зменшується.
Але передумови для них є.
Чого чекати від погоди в Україні на Великдень і пізніше (інфографіка: РБК-Україна)
Що буде з температурою повітря в неділю
– Температура в денні години вже буде трішечки вища, 7-12 градусів тепла - по території України.
На Закарпатті, півдні, у східних областях - подекуди вже до 10-15°C може прогрітися приземний шар повітря.
Але все одно ще прохолода залишається... На кілька градусів - на 12 квітня - підвищиться, але ще не стрімко.
Коли в Україну почне повертатись тепло
– Більш відчутні зміни очікуємо на початку наступного тижня.
Там вже у понеділок-вівторок (13-14 квітня, - Ред.) буде змінюватися синоптична ситуація.
Буде більше прояснень, менше опадів і вищі значення температури.
Певні зміни вже, скажімо так, будуть з неділі - певні перебудови починатися. Але такі, щоб відчутні - з вівторка.
Хоча і в понеділок під час прояснень, якщо вже відсутність опадів буде (в принципі також там зменшується їх імовірність), то вже буде більш комфортна погода. І менше вітру буде.
Поступово, скажімо так (буде покращуватись погода, - Ред.).
Кожен наступний день - буде буквально на один-два градуси вище (температура повітря - Ред.) за попередній.
І трішечки менше хмарності. Трішки менше опадів.
На 13-14 число температура в нас по Україні становитиме вже 11-16 градусів тепла. На Закарпатті - навіть до +19°C. Це поки що максимально.
