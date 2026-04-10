ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ждать ли тепла на Пасху? Синоптик предупредила о "сюрпризах" с мокрым снегом

13:42 10.04.2026 Пт
4 мин
Подготовить праздничный наряд по погоде лучше заранее
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине на Пасху кардинально не изменится (фото иллюстративное: Getty Images)

Погода на Пасху обещает быть контрастной - от ночных заморозков до солнечных прояснений днем. И хотя местами вероятны осадки, порывы ветра наконец-то успокоятся.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Главное:

  • Прогноз на Пасху: 12 апреля кардинального потепления еще не будет, но непогода начнет отступать, появятся первые прояснения.
  • Осадки: на праздник возможны небольшие дожди (особенно на Правобережье), ночью и утром к ним местами может примешиваться мокрый снег.
  • Температурный режим: в воскресенье днем по Украине ожидается +7...+12°C. Теплее всего будет на Закарпатье, юге и востоке - местами до +15°C.
  • Заморозки: в ночные часы угроза "минусов" сохраняется в большинстве регионов, особенно там, где небо будет безоблачным.
  • Ветер: ситуация успокоится, сильных порывов не ожидается, что добавит комфорта.
  • Когда потеплеет: ощутимое весеннее тепло может вернуться уже 13-14 апреля. Температура поднимется до +11...+16°C, а на Закарпатье - до +19°C.

Изменится ли погода в ближайшие дни

– У нас до сих пор продолжается влияние холодной воздушной массы с атмосферными фронтами, которые связаны с циклоном (который находится на северо-восток от территории Украины).

Но в течение выходных он уже будет постепенно терять свою силу.

Ожидаем, что как раз-таки в субботу и воскресенье (11-12 апреля, - Ред.) уже начнет немного больше быть время от времени прояснений.

Но пока что каких-либо кардинальных изменений - за выходные - все же не ожидаем.

Определенная тенденция к повышению температуры есть, но буквально на несколько градусов.

Ждать ли украинцам осадков на Пасху

– По территории Украины 12 апреля местами небольшие дожди могут быть. На Правобережье, скажем так, большую площадь могут они охватывать.

В ночные часы - еще также могут быть с мокрым снегом.

Если сейчас видим, что и в дневные часы могут быть (осадки, - Ред.) с мокрым снегом, то на 12 число - в ночные и, возможно, в утренние.

Если в это время будут осадки, то может примешиваться этот мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине на 12 апреля от УкрГМЦ (карта: meteo.gov.ua)

Где вероятны туманы и что с заморозками

– Ночью и утром в юго-восточной части еще кое-где могут быть туманы. Ведь влажность - достаточно высокая.

Но по крайней мере уже ветра такого, вот как сейчас - более интенсивные потоки с северо-запада - на выходных... Уже будет более спокойная ситуация по ветру.

Он будет переменных направлений. Всего 3-8 м/с. Хотя бы он уже не будет доставлять дискомфорта.

Но в ночные часы сохраняется вероятность заморозков - в большинстве регионов.

Могут быть (заморозки, - Ред.) и в воздухе также. Особенно в тех регионах, на которые, скажем так, придется период безоблачности. Там - могут быть и в воздухе.

Хотя, опять же, они локально могут проявляться. Холодная воздушная масса остается, но зависит от облачности.

Если будет в определенный момент перед рассветом меньше облачности - придется период на прояснения - то вероятность заморозков больше.

Если в это время все же будет облачность с осадками, то, конечно, и вероятность заморозков уменьшается.

Но предпосылки для них есть.

Чего ждать от погоды в Украине на Пасху и позже (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с температурой воздуха в воскресенье

Температура в дневные часы уже будет немного выше, 7-12 градусов тепла - по территории Украины.

На Закарпатье, юге, в восточных областях - местами уже до 10-15°C может прогреться приземный слой воздуха.

Но все равно еще прохлада остается... На несколько градусов - на 12 апреля - повысится, но еще не стремительно.

Когда в Украину начнет возвращаться тепло

– Более ощутимые изменения ожидаем в начале следующей недели.

Там уже в понедельник-вторник (13-14 апреля, - Ред.) будет меняться синоптическая ситуация.

Будет больше прояснений, меньше осадков и более высокие значения температуры.

Определенные изменения уже, скажем так, будут с воскресенья - определенные перестройки начинаться. Но такие, чтобы ощутимые - со вторника.

Хотя и в понедельник во время прояснений, если уже отсутствие осадков будет (в принципе также там уменьшается их вероятность), то уже будет более комфортная погода. И меньше ветра будет.

Постепенно, скажем так (будет улучшаться погода, - Ред.).

Каждый следующий день - будет буквально на один-два градуса выше (температура воздуха - Ред.) предыдущего.

И немного меньше облачности. Немножко меньше осадков.

На 13-14 число температура у нас по Украине составит уже 11-16 градусов тепла. На Закарпатье - даже до +19°C. Это пока что максимально.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Пасха Экология Погода в Киеве Погода на день Климатолог Метеоролог Выходные
Новости
Аналитика
