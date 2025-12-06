Чи будуть більше відключати в холодні дні: в "Укренерго" зробили прогноз щодо графіків

"Я б не сказав, що якщо вдарять морози, вимикатимуть світло на довше. Тому що зі збільшенням морозів, звичайно, споживання росте, але й росте величина навантаження, яка заведена під графіки погодинних відключень. Тому графіки будуть залишатися на такому ж рівні", - запевнив він.

До того ж, за словами Зайченка, є можливість покращити графіки відключень. Навіть при морозній погоді сонячні дні будуть впливати на споживання в енергосистеми.

"Якщо буде сонячно, графіків буде менше однозначно", - запевнив глава "Укренерго".