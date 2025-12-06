Будут ли больше отключать в холодные дни: в "Укрэнерго" сделали прогноз по графикам

Графики отключений электроэнергии для населения не станут длиннее, когда на улице станет холоднее, поскольку возрастет не только потребление, но и величина нагрузки под отключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире телемарафона.
"Я бы не сказал, что если ударят морозы, будут выключать свет на дольше. Потому что с увеличением морозов, конечно, потребление растет, но и растет величина нагрузки, которая заведена под графики почасовых отключений. Поэтому графики будут оставаться на таком же уровне", - заверил он.
К тому же, по словам Зайченко, есть возможность улучшить графики отключений. Даже при морозной погоде солнечные дни будут влиять на потребление в энергосистеме.
"Если будет солнечно, графиков будет меньше однозначно", - заверил глава "Укрэнерго".
Отметим, что по состоянию на сейчас в Украине сохраняется плохая ситуация с электроэнергией. В воскресенье, 7 декабря, по всей Украине продолжат действовать графики отключений света. В течение суток одновременно будут выключать под 3 до 4 очередей одновременно. Также жесткий график отключений будет и в Киеве.
Ограничения введены из-за того, что российские оккупанты в ночь на 6 декабря совершили очередной массированный террористический акт, атаковав Украину более 600 дронов и более 50 ракет. Большинство целей было уничтожено Силами обороны Украины.
В частности россияне атаковали энергетические объекты в шести регионах Украины. Из-за последствий атаки украинские АЭС снова вынужденно сократили генерацию. Подробнее о последствиях очередного российского теракта читайте в материале РБК-Украина.