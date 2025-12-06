Будут ли больше отключать в холодные дни: в "Укрэнерго" сделали прогноз по графикам

"Я бы не сказал, что если ударят морозы, будут выключать свет на дольше. Потому что с увеличением морозов, конечно, потребление растет, но и растет величина нагрузки, которая заведена под графики почасовых отключений. Поэтому графики будут оставаться на таком же уровне", - заверил он.

К тому же, по словам Зайченко, есть возможность улучшить графики отключений. Даже при морозной погоде солнечные дни будут влиять на потребление в энергосистеме.

"Если будет солнечно, графиков будет меньше однозначно", - заверил глава "Укрэнерго".