Дуже жорсткі відключення: в ДТЕК показали графіки для Києва на 7 грудня
В Києві у неділю, 7 грудня, продовжать діяти графіки відключень електроенергії. Через черговий російський масований ракетно-дроновий теракт 6 грудня графіки буде значно посилено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Як будуть вимикати світло в Києві 7 грудня:
- 1.1 черга - світла не буде з 00:30 до 07:30, з 12:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 00:30 до 07:30, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 00:30 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 04:00 до 07:30, з 14:30 до 21:30;
- 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 19:30;
- 4.1 черга - світла не буде з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30;
- 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30;
- 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 22:00;
- 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 21:30;
- 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 24:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 24:00.
Зазначимо, що погана ситуація з електроенергією внаслідок російського теракту буде не тільки у Києві. У неділю, 7 грудня, по всій Україні продовжать діяти графіки відключень світла. Протягом доби одночасно будуть вимикати під 3 до 4 черг одночасно.
Нагадаємо, що окупанти в ніч на 6 грудня вчинили черговий масований терористичний акт, атакувавши Україну понад 600 дронів та понад 50 ракет. Більшість цілей було знищено Силами оборони України.
Серед іншого, окупанти атакували енергетичні об’єкти у низці областей, через що знеструмлення було зафіксоване у шести регіонах України. Українські АЕС знову вимушено скоротили генерацію. Детальніше про наслідки чергового російського теракту читайте у матеріалі РБК-Україна.