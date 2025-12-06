ua en ru
Дуже жорсткі відключення: в ДТЕК показали графіки для Києва на 7 грудня

Україна, Київ, Субота 06 грудня 2025 21:48
UA EN RU
Дуже жорсткі відключення: в ДТЕК показали графіки для Києва на 7 грудня Ілюстративне фото: ситуація зі світлом в столиці істотно погіршилася (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві у неділю, 7 грудня, продовжать діяти графіки відключень електроенергії. Через черговий російський масований ракетно-дроновий теракт 6 грудня графіки буде значно посилено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як будуть вимикати світло в Києві 7 грудня:

  • 1.1 черга - світла не буде з 00:30 до 07:30, з 12:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 00:30 до 07:30, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 00:30 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 04:00 до 07:30, з 14:30 до 21:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 19:30;
  • 4.1 черга - світла не буде з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30;
  • 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 22:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 21:30;
  • 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 24:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 24:00.

Зазначимо, що погана ситуація з електроенергією внаслідок російського теракту буде не тільки у Києві. У неділю, 7 грудня, по всій Україні продовжать діяти графіки відключень світла. Протягом доби одночасно будуть вимикати під 3 до 4 черг одночасно.

Нагадаємо, що окупанти в ніч на 6 грудня вчинили черговий масований терористичний акт, атакувавши Україну понад 600 дронів та понад 50 ракет. Більшість цілей було знищено Силами оборони України.

Серед іншого, окупанти атакували енергетичні об’єкти у низці областей, через що знеструмлення було зафіксоване у шести регіонах України. Українські АЕС знову вимушено скоротили генерацію. Детальніше про наслідки чергового російського теракту читайте у матеріалі РБК-Україна.

