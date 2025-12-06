ua en ru
Сб, 06 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

До 4 черг одночасно: в "Укренерго" попередили про відключення світла 7 грудня

Субота 06 грудня 2025 18:36
UA EN RU
До 4 черг одночасно: в "Укренерго" попередили про відключення світла 7 грудня Фото: українців закликали ощадливо споживати електроенергію (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра в у неділю, 7 грудня, в Україні продовжать діяти графіки відключень світла. Протягом доби одночасно будуть вимикати під 3 до 4 черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

У компанії поінформували, що заходи обмеження споживання будуть застосовуватись в усіх регіонах України. Причиною цього стало наслідки російських ракетно-дронових атак на енергоб'єкти.

Таким чином, завтра в Україні діятимуть наступні обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 3 до 4 черг;
  • з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Також в "Укренерго" попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, тому закликали українців слідкувати за дописами у соцмережах обленерго.

Крім того, громадян попросили ощадливо споживати електроенергію після її увімкнення за графіком.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, в ніч на 6 грудня росіяни знову завдали комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

Зокрема, під ударом ракет і дронів опинилися об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Також у ДТЕК повідомили, що РФ атакувала теплоелектростанції їхньої компанії в різних регіонах країни, пошкодивши обладнання.

До слова, у Києві сьогодні оновили графіки відключень світла. В результаті нічного обстрілу кількість і тривалість відключень збільшилися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Війна в Україні Відключеня світла
Новини
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни