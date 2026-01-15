Чи буде конфлікт між США і Європою за Гренландію
Попри усі грізні заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, навряд чи реально відбудеться конфлікт з європейськими країнами через острів. Трамп свідомо "завищує планку" - це його переговорний стиль.
Про це сказав голова міжнародного Комітету Верховної Ради народний депутат Олександр Мережко в інтерв'ю РБК-Україна.
Мережко зазначив, що він не вірить в реальність конфлікту між США та Європою через Гренландію. Такий висновок Мережко зробив, вивчаючи Трампа, його книжки та його поведінку.
"У нього стиль такий, не дипломата, а бізнесмена. А це дехто сприймає як трошки такий агресивний стиль укладення угод. Він сам про це пише: що я навмисно завищую планку, ставлю її дуже високо, а потім починаю вже вести якісь перемовини", - пояснив нардеп.
Він додав, що заяви Трампа поки що не перетинають "червоні лінії" міжнародного права. При цьому питання Гренландії дійсно має велику важливість для безпеки США: Трамп каже про це абсолютно відверто, що не хоче, щоб острів опинився "під впливом Росії або Китаю".
"Але питання в тому, як реалізувати це. Я переконаний, що це має відбутися в рамках міжнародного права, не порушуючи територіальної цілісності Гренландії. Думаю, що, скоріше, знайдеться якийсь компроміс, який не зачепить і не зруйнує міжнародний правопорядок у регіоні. Але це також означає, що треба мати свою чітку позицію в кожній державі", - резюмував Мережко.
Гренландія та Трамп
Нагадаємо, що після нещодавньої операції у Венесуелі президент США Дональд Трамп знову звернув увагу на Гренландію. Американський президент наполягає на передачі Гренландії під контроль Сполучених Штатів для розміщення системи ПРО "Золотий купол", попереджаючи, що без термінових дій НАТО стратегічний острів може опинитися під контролем Росії або Китаю.
Зі свого боку прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландію не продають, і її жителі самі вирішують своє майбутнє. А прем'єр острова Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що на острові відкидають варіанти приєднатися до Сполучених Штатів та воліють бути в союзі з Данією.
У відповідь Трамп вибухнув погрозами на адресу Нільсена, заявивши, що в того "будуть великі проблеми". 14 січня президент США виклав відразу два дописи. В першому дописі з вимогами передати Гренландію під контроль США він заявив, що це буцімто необхідно для будівництва системи ПРО "Золотий купол". В другому - відкрито висунув Данії вимогу покинути острів напризволяще.
При цьому США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб просто купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію. Військового шляху Білий дім уникає - особливо з огляду на те, що на острові посилено війська Данії, туди ж відправили шведських і норвезьких військових, а на підході сили Німеччини та військові з Франції.