Четвертый по размеру НПЗ России остановился после удара украинских дронов, - Reuters

Нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертый по размерам в РФ, приостановил работу после атаки украинских БПЛА 5 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источники издания отметили, что завод остановил работу после ударов украинских беспилотников. Завод, который принадлежит компании "Лукойл" и является вторым по величине производителем бензина в России, получил серьезные повреждения инфраструктуры.

После воскресной атаки дрона "Лукойл" прекратил предлагать на продажу бензин, дизельное топливо и мазут производства "Нижегороднефтеоргсинтеза".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после украинской атаки подтвердил поражение двух объектов на территории завода. Кроме производственных мощностей, пострадали электростанция и несколько близлежащих зданий. Поставки нефтепродуктов с предприятия могут быть приостановлены как минимум до конца апреля.

Завод "Нижегороднефтеоргсинтез" является четвертым по величине в России. НПЗ способен перерабатывать 16 млн тонн нефти в год (около 320 000 баррелей в день). К тому же предприятие расположено в 450 км к востоку от Москвы, что делает его ключевым поставщиком для центрального региона России.

Постоянные удары по НПЗ заставляют Россию сокращать экспорт и искать способы покрыть дефицит топлива на внутреннем рынке, что напрямую влияет на логистику оккупационных войск в Украине, резюмирует издание.