Після атаки Сил оборони в Нижньогородській області РФ палає стратегічний НПЗ

14:49 05.04.2026 Нд
2 хв
НПЗ забезпечує пальним московський регіон й армію РФ
Марія Науменко
Після атаки Сил оборони в Нижньогородській області РФ палає стратегічний НПЗ Ілюстративне фото (ГУ МЧС по Волгоградской области)

У ніч на 5 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російської армії та інфраструктури. Серед уражених цілей - НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", де після атаки спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також: У Міноборони назвали кількість уражених цілей РФ за березень: цифра вражає

За даними Генштабу, удару зазнала інфраструктура НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області РФ, який забезпечує пальним критично важливий московський регіон та російську армію.

Виробнича потужність підприємства сягає 17 млн тонн сировини на рік. Завод випускає понад 50 видів продукції, серед яких авіаційне та дизельне пальне, що використовується для потреб російського військово-промислового комплексу та окупаційних військ.

Окремо українські військові підтвердили пожежу після чергового ураження інфраструктури порту "Приморськ" на Балтійському морі. Цей порт є одним із найбільших у Росії серед тих, що використовуються для транспортування нафтопродуктів.

Крім того, удару зазнав склад зберігання авіаційної техніки в Саках на тимчасово окупованій території Криму.

Також Сили оборони били по місцях зосередження живої сили противника в районах Березового та Новомиколаївки на Дніпровщині, Гуляйполя Запорізької області та Ялинського Донецької області.

Масштаби завданих збитків і втрати противника уточнюються.

Сили безпілотних систем останнім часом уже неодноразово завдавали результативних ударів по важливих об’єктах окупантів у Криму та на сході України. Зокрема, на початку квітня СБС спільно з ГУР уразили в Криму літак Ан-72П і знищили склад із російськими ударними дронами "Оріон".

Також оператори СБС разом із СБУ вдарили по Алчевському металургійному комбінату, через що там зупинилося виробництво, а наприкінці березня українські військові на Донецькому напрямку зірвали запуск безпілотників "Гербера" та знищили ЗРК "Тор".

Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатов спеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла