Червоний рівень небезпеки: де і коли в Україні буде надзвичайний заморозок до -8

17:26 29.04.2026 Ср
2 хв
Нічний "мінус" в одній з областей може стати рекордним
aimg Ірина Костенко
На одну з областей насувається суттєва холоднеча (фото ілюстративне: Getty Images)

Синоптики попереджають мешканців і гостей однієї з областей про надзвичайний заморозок. Небезпечна нічна холоднеча може "накрити" частину західної України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Львівського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook.

Коли та де саме ймовірний надзвичайний заморозок

Згідно з попередженням синоптиків, стихійні метеорологічні явища найближчими ночами очікуються:

  • у Львові;
  • у Львівській області.

Так, за даними регіонального центру з гідрометеорології, вночі 30 квітня ймовірний:

  • надзвичайний заморозок (5-6°С) - по Львову;
  • надзвичайний заморозок (5-8°С) - по Львівській області.

"ІІІ рівень небезпечності, червоний", - констатували синоптики.

Вночі 30 квітня ймовірний надзвичайний і небезпечний заморозок (інфографіка: facebook.com/LvivMeteo)

Тим часом наступної ночі, 1 травня, ймовірний:

  • сильний заморозок (0-2°С) - по Львову;
  • сильний заморозок (0-3°С) - по Львівській області.

"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - зауважили спеціалісти.

Попередження про заморозки у Львові та області (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Що буде з погодою у Львові та області в цілому

Згідно з прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, погода 30 квітня очікується хмарна, з проясненнями. Без істотних опадів.

Вночі та вранці - місцями ймовірний слабкий туман.

"Погіршення видимості в тумані 500 - 1000 м", - уточнили фахівці

Вітер очікується північний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 30 квітня по Львову та області (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Температура повітря вдень може підніматись:

  • у Львові - до 11-13 градусів тепла;
  • по області - до 9-14 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що найближчим часом заморозки ймовірні у більшості областей України - на ґрунті та у повітрі. Погода 30 квітня суттєво не покращиться, але пізніше ситуація нарешті зміниться на краще.

Тим часом спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру пояснили, яким може бути травень в Україні.

