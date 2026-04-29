Червоний рівень небезпеки: де і коли в Україні буде надзвичайний заморозок до -8

Синоптики попереджають мешканців і гостей однієї з областей про надзвичайний заморозок. Небезпечна нічна холоднеча може "накрити" частину західної України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Львівського регіонального центру з гідрометеорології у Facebook.
Згідно з попередженням синоптиків, стихійні метеорологічні явища найближчими ночами очікуються:
Так, за даними регіонального центру з гідрометеорології, вночі 30 квітня ймовірний:
"ІІІ рівень небезпечності, червоний", - констатували синоптики.
Тим часом наступної ночі, 1 травня, ймовірний:
"ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", - зауважили спеціалісти.
Згідно з прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, погода 30 квітня очікується хмарна, з проясненнями. Без істотних опадів.
Вночі та вранці - місцями ймовірний слабкий туман.
"Погіршення видимості в тумані 500 - 1000 м", - уточнили фахівці
Вітер очікується північний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вдень може підніматись:
