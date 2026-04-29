Красный уровень опасности: где и когда в Украине будет чрезвычайный заморозок до -8

17:26 29.04.2026 Ср
2 мин
Ночной "минус" в одной из областей может стать рекордным
aimg Ирина Костенко
На одну из областей надвигается существенный холод (фото иллюстративное: Getty Images)

Синоптики предупреждают жителей и гостей одной из областей о чрезвычайном заморозке. Опасная ночная стужа может "накрыть" часть западной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Львовского регионального центра по гидрометеорологии в Facebook.

Когда и где именно вероятен чрезвычайный заморозок

Согласно предупреждению синоптиков, стихийные метеорологические явления в ближайшие ночи ожидаются:

  • во Львове;
  • во Львовской области.

Так, по данным регионального центра по гидрометеорологии, ночью 30 апреля вероятен:

  • чрезвычайный заморозок (5-6°С) - по Львову;
  • чрезвычайный заморозок (5-8°С) - по Львовской области.

"III уровень опасности, красный", - констатировали синоптики.

Ночью 30 апреля вероятен чрезвычайный и опасный заморозок (инфографика: facebook.com/LvivMeteo)

Между тем следующей ночью, 1 мая, вероятен:

  • сильный заморозок (0-2°С) - по Львову;
  • сильный заморозок (0-3°С) - по Львовской области.

"II уровень опасности, оранжевый", - отметили специалисты.

Предупреждение о заморозках во Львове и области (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Что будет с погодой во Львове и области в целом

Согласно прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, погода 30 апреля ожидается облачная, с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью и утром - местами вероятен слабый туман.

"Ухудшение видимости в тумане 500 - 1000 м", - уточнили специалисты

Ветер ожидается северный, со скоростью 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 30 апреля по Львову и области (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Температура воздуха днем может подниматься:

  • во Львове - до 11-13 градусов тепла;
  • по области - до 9-14 градусов тепла.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в ближайшее время заморозки вероятны в большинстве областей Украины - на почве и в воздухе. Погода 30 апреля существенно не улучшится, но позже ситуация наконец-то изменится к лучшему.

Тем временем специалисты Украинского гидрометеорологического центра объяснили, каким может быть май в Украине.

