Чернишову обрали запобіжний захід у справі "Мідас": що вирішив суд

ВАКС обрав запобіжний захід колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову у справі про розкрадання в "Енергоатомі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВАКС.
Згідно з рішенням суду, Чернишову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, або альтернатива - застава у розмірі 51 млн 600 тисяч гривень.
Зазначимо, що спочатку повідомлялося, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотали про тримання Чернишова під вартою.
У цій справі йому інкримінують дії за статтею 368-5 ККУ (незаконне збагачення), що передбачає 5-10 років ув’язнення та обмеження права обіймати посади до трьох років.
Під час засідання суду прокурор прокурори САП просили для підозрюваного 2 місяці під вартою або альтернативу - 55 млн гривень застави.
Ексвіцепрем’єр заперечив свою вину у справі "Мідас" та заперечує, відношення до псевдоніма "Че Гевара", який фігурує на плівках НАБУ.
Перед засіданням Чернишов поспілкувався з кореспондентом РБК-Україна і відповідав "із гумором":
Чернишов: "Ну, давайте так. Ви не знаєте, хто такий "Че Гевара"?"
Кореспондент РБК-Україна: "У нас є підозри, що це ви".
Чернишов: "Ну, я Чернишов. Я вам так скажу".
Він визнав, що голос на записах може бути схожим на його, але підкреслив, що потрібні "матеріальні докази", наголосити на важливості повної експертизи аудіозаписів:
"Ми хочемо отримати всі діалоги повністю, не вирвані з контексту, і переконатися, що йде мова саме про тих осіб", - сказав Чернишов.
10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію "Мідас" проти корупції в енергетиці. В її межах відбулися обшуки в "Енергоатомі", у відстороненого міністра юстиції Германа Галущенка та бізнесмена Тімура Міндіча.
За даними слідства, фігуранти організували схему "відкатів" розміром 10-15% від державних контрактів "Енергоатому".
Серед підозрюваних є:
ВАКС уже обрав запобіжні заходи більшості підозрюваних, проте Міндіч та Цукерман перебувають за кордоном.
В межах розслідування НАБУ опублікувало плівки, на яких чути розмови фігурантів. На яких, Чернишова, як зазначають джерела РБК-Україна називають "Че Гевара".
11 листопада НАБУ повідомило про підозру ексвіцепрем'єру в межах розслідування масштабної корупційної схеми "Мідас".
За версією слідства, учасники організації на чолі з підозрюваним бізнесменом (кодове ім'я "Карлсон") нібито передавали Чернишову кошти - загалом 1,2 млн доларів та близько 100 тисяч євро готівкою. Останню частину - 500 тисяч доларів буцімто отримала його дружина після того, як ексвіцепрем’єр став підозрюваним в іншій справі.
Нагадаємо, що крім справи щодо "Енергоатому", ексміністру повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та участі у корупційній схемі з будівництвом. Після обрання запобіжного заходу у цій справі він вийшов із СІЗО під заставу у 120 мільйонів гривень.
Що цікаво, в САП розповіли, що Міндіч та колишній помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір у телефонній розмові нібито обговорювали, як зібрати гроші на заставу за ексвіцепрем’єра.
Додамо, журналісти також з’ясували, що під час війни оточення Чернишова зводило під Києвом щонайменше чотири великі будинки по близько тисячі квадратних метрів кожен, один із яких міг призначатися Міндічу.