Чернишову обирають запобіжний захід у справі "Мідас": що відбувається в суді

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 17 листопада обирає запобіжний захід колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову у справі про розкрадання в "Енергоатомі".

17:27

Прокуратура просить для Олексія Чернишова обрати запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту, або альтернативу - 55 млн гривень.

Фото: зала ВАКС (Юлія Акимова, РБК-Україна)

17:00

Судовий процес щодо запобіжного заходу Чернишову триває.

Фото: Олексій Чернишов в залі ВАКС (Юлія Акимова, РБК-Україна)

16:40

Перед засіданням Чернишов поспілкувався з кореспондентом РБК-Україна. Він відповідав на питання доволі бадьоро, часто - питанням на питання.

На запитання, чи впізнає себе на плівках НАБУ, Чернишов відповів:

"Ну, давайте так. Я хочу запитати. Ви не знаєте, хто такий "Че Гевара?".

Кореспондент РБК-Україна: "У нас є підозри, що це ви".

Ексвіцепрем'єр: "Ну, я Чернишов. Я вам так скажу".

Також він ухилився від прямої відповіді щодо плівок, зазначивши:

"Я вважаю, що ми маємо дослідити, по-перше, той контент, також фізику тих плівок. Насправді мої адвокати вже надали відповідні клопотання, поки що ніхто нічого не отримав".

Чернишов додав, що є свідки та аудіозаписи, які поступово потрапляють у медіа, і наголосив на необхідності "повної експертизи всіх діалогів, а не уривків".

"Ми хочемо отримати всі діалоги повністю, не вирвані з контексту, і переконатися, що йде мова саме про тих осіб", - сказав він журналістам.

Також Чернишов стверджує, що "не знайомий" із ключовими учасниками справи "Мідас"

Колишній віцепрем’єр на запитання РБК-Україна про знайомство з особами, фігуруючими у справі про корупцію в "Енергоатомі", зокрема з бізнесменами Тимуром Міндічем та Олександром Цукерманом, сказав наступне:

"З більшістю фігурантів я не знайомий, не бачив і не знаю. Не маю контактів і не планую спілкуватися", - заявив Чернишов.

Він наголосив, що "у складі злочинної організації його немає" і "не може бути", а підозри щодо нього "ґрунтуються лише на припущеннях, які наразі аналізуються слідством".

Який запобіжний захід для Чернишова просять прокурори

11 листопада НАБУ оголосило підозру колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову у межах розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці, відомої як операція "Мідас".

Антикорупційне бюро та Спеціалізована прокуратура передали Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, учасники організації, яку очолював бізнесмен Тімур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), нібито передавали кошти Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали "Че Гевара".

Загалом задокументовано передачу ексміністру 1,2 млн доларів та близько 100 тисяч євро- готівкою, у офісі або медичній клініці, що належала одному зі співучасників.

Останню частину - 500 тисяч доларів буцімто передали дружині Чернишова після того, як сам колишній віцепрем’єр став підозрюваним у іншій справі.

Журналісти з’ясували, що під час війни оточення Чернишова будувало під Києвом щонайменше чотири великі будинки по близько тисячі квадратних метрів кожен. Один із них, ймовірно, призначався Міндічу.

Більше того, в САП розповіли, що Міндіч та колишній помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір у телефонній розмові обговорювали, як зібрати гроші на заставу за ексвіцепрем’єра.

Довідка. Наразі у Чернишова є зобов'язання перед судом в іншій справі (зловживання службовим становищем, вчиненій у складі групи осіб, а також у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Однак після обрання запобіжного заходу він вийшов під заставу у 120 мільйонів гривень.

По операції "Мідас" йому ж інкримінують дії за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення), яка передбачає 5-10 років позбавлення волі та обмеження права обіймати посади до 3 років.

Операція "Мідас". Головне з розслідування про корупцію в енергетиці

10 листопада НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної операції "Мідас", спрямованої на викриття корупційних схем у сфері енергетики. Національне антикорупційне бюро опублікувало плівки з розмовами фігурантів.

У межах розслідування відбулися обшуки в "Енергоатомі", у відстороненого міністра юстиції Германа Галущенка та бізнесмена Тімура Міндіча, співзасновника студії "Квартал 95".

За даними слідства, фігуранти організували схему "відкатів" розміром 10-15% від державних контрактів "Енергоатому". Міндіч встиг виїхати за кордон ще до проведення обшуків.

У новому етапі розслідування з’ясувалося, що частина коштів від цих "відкатів" надходила колишньому віцепрем’єру, якого у матеріалах називають "Че Гевара". Джерела РБК-Україна підтверджували, що йдеться про Олексія Чернишова.

У рамках справи підозри отримали низка осіб, серед них:

Тімур Міндіч ("Карлсон") - бізнесмен, співзасновник студії "Квартал-95"

Ігор Миронюк ("Рокет") - ексрадник міністра енергетики

Дмитро Басов ("Тенор") - колишній виконавчий директор з безпеки "Енергоатому"

Олександр Цукерман ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко та Людмила Зоріна входили в "бек-офіс" з легалізації коштів.

Після розкриття схеми уряд розпустив наглядову раду "Енергоатому", а Галущенка тимчасово відсторонили. ВАКС вже обрав запобіжні заходи поки для більшості підозрюваних. Втім, Міндіч та Цукерман перебувають за кордоном.