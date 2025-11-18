Чернышову избрали меру пресечения по делу "Мидас": что решил суд

Какую меру пресечения избрал суд

Согласно решению суда, Чернышову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, или альтернатива - залог в размере 51 млн 600 тысяч гривен.

Отметим, что сначала сообщалось, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовали о содержании Чернышова под стражей.

В этом деле ему инкриминируют действия по статье 368-5 УК (незаконное обогащение), что предусматривает 5-10 лет заключения и ограничение права занимать должности до трех лет.

Во время заседания суда прокурор прокуроры САП просили для подозреваемого 2 месяца под стражей или альтернативу - 55 млн гривен залога.

Что говорит сам Чернышов

Экс-вице-премьер отрицает свою вину по делу "Мидас" и отрицает, отношение к псевдониму "Че Гевара", который фигурирует на пленках НАБУ.

Перед заседанием Чернышов пообщался с корреспондентом РБК-Украина и отвечал "с юмором":

Чернышов: "Ну, давайте так. Вы не знаете, кто такой "Че Гевара"?"

Корреспондент РБК-Украина: "У нас есть подозрения, что это вы".

Чернышов: "Ну, я Чернышов. Я вам так скажу".

Он признал, что голос на записях может быть похожим на его, но подчеркнул, что нужны "материальные доказательства", подчеркнув важность полной экспертизы аудиозаписей:

"Мы хотим получить все диалоги полностью, не вырванные из контекста, и убедиться, что речь идет именно о тех лицах", - сказал Чернышов.

Операция "Мидас" и что инкриминируют Чернышеву

10 ноября НАБУ и САП сообщили о масштабной операции "Мидас" против коррупции в энергетике. В ее рамках прошли обыски в "Энергоатоме", у отстраненного министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича.

По данным следствия, фигуранты организовали схему "откатов" размером 10-15% от государственных контрактов "Энергоатома".

Среди подозреваемых есть:

Тимур Миндич ("Карлсон") - бизнесмен, соучредитель "Квартала 95"

Игорь Миронюк ("Рокет") - экс-советник министра энергетики

Дмитрий Басов ("Тенор") - бывший исполнительный директор по безопасности "Энергоатома"

Александр Цукерман ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Решик"), Леся Устименко и Людмила Зорина участники "бэк-офиса" по легализации средств.

ВАКС уже избрал меры пресечения большинству подозреваемых, однако Миндич и Цукерман находятся за границей.

В рамках расследования НАБУ опубликовало пленки, на которых слышны разговоры фигурантов. На которых, Чернышова, как отмечают источники РБК-Украина, называют "Че Гевара".