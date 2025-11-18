RU

Чернышову избрали меру пресечения по делу "Мидас": что решил суд

Фото: Алексей Чернышов (РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Наталья Кава

ВАКС избрал меру пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышову по делу о хищениях в "Энергоатоме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВАКС.

Какую меру пресечения избрал суд

Согласно решению суда, Чернышову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, или альтернатива - залог в размере 51 млн 600 тысяч гривен.

Отметим, что сначала сообщалось, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовали о содержании Чернышова под стражей.

В этом деле ему инкриминируют действия по статье 368-5 УК (незаконное обогащение), что предусматривает 5-10 лет заключения и ограничение права занимать должности до трех лет.

Во время заседания суда прокурор прокуроры САП просили для подозреваемого 2 месяца под стражей или альтернативу - 55 млн гривен залога.

Что говорит сам Чернышов

Экс-вице-премьер отрицает свою вину по делу "Мидас" и отрицает, отношение к псевдониму "Че Гевара", который фигурирует на пленках НАБУ.

Перед заседанием Чернышов пообщался с корреспондентом РБК-Украина и отвечал "с юмором":

Чернышов: "Ну, давайте так. Вы не знаете, кто такой "Че Гевара"?"
Корреспондент РБК-Украина: "У нас есть подозрения, что это вы".
Чернышов: "Ну, я Чернышов. Я вам так скажу".

Он признал, что голос на записях может быть похожим на его, но подчеркнул, что нужны "материальные доказательства", подчеркнув важность полной экспертизы аудиозаписей:

"Мы хотим получить все диалоги полностью, не вырванные из контекста, и убедиться, что речь идет именно о тех лицах", - сказал Чернышов.

Операция "Мидас" и что инкриминируют Чернышеву

10 ноября НАБУ и САП сообщили о масштабной операции "Мидас" против коррупции в энергетике. В ее рамках прошли обыски в "Энергоатоме", у отстраненного министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича.

По данным следствия, фигуранты организовали схему "откатов" размером 10-15% от государственных контрактов "Энергоатома".

Среди подозреваемых есть:

  • Тимур Миндич ("Карлсон") - бизнесмен, соучредитель "Квартала 95"
  • Игорь Миронюк ("Рокет") - экс-советник министра энергетики
  • Дмитрий Басов ("Тенор") - бывший исполнительный директор по безопасности "Энергоатома"
  • Александр Цукерман ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Решик"), Леся Устименко и Людмила Зорина участники "бэк-офиса" по легализации средств.

ВАКС уже избрал меры пресечения большинству подозреваемых, однако Миндич и Цукерман находятся за границей.

В рамках расследования НАБУ опубликовало пленки, на которых слышны разговоры фигурантов. На которых, Чернышова, как отмечают источники РБК-Украина, называют "Че Гевара".

11 ноября НАБУ сообщило о подозрении экс-вице-премьеру в рамках расследования масштабной коррупционной схемы "Мидас".

По версии следствия, участники организации во главе с подозреваемым бизнесменом (кодовое имя "Карлсон") якобы передавали Чернышеву средства - всего 1,2 млн долларов и около 100 тысяч евро наличными. Последнюю часть - 500 тысяч долларов якобы получила его жена после того, как экс-вице-премьер стал подозреваемым по другому делу.

Напомним, что кроме дела по "Энергоатому", экс-министру сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и участии в коррупционной схеме со строительством. После избрания меры пресечения по этому делу он вышел из СИЗО под залог в 120 миллионов гривен.

Что интересно, в САП рассказали, что Миндич и бывший помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир в телефонном разговоре якобы обсуждали, как собрать деньги на залог за экс-вице-премьера.

Добавим, журналисты также выяснили, что во время войны окружение Чернышова возводило под Киевом по меньшей мере четыре больших дома по около тысячи квадратных метров каждый, один из которых мог предназначаться Миндичу.

