Чернышову избрали меру пресечения по делу "Мидас": что решил суд

ВАКС избрал меру пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышову по делу о хищениях в "Энергоатоме".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВАКС.
Согласно решению суда, Чернышову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, или альтернатива - залог в размере 51 млн 600 тысяч гривен.
Отметим, что сначала сообщалось, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовали о содержании Чернышова под стражей.
В этом деле ему инкриминируют действия по статье 368-5 УК (незаконное обогащение), что предусматривает 5-10 лет заключения и ограничение права занимать должности до трех лет.
Во время заседания суда прокурор прокуроры САП просили для подозреваемого 2 месяца под стражей или альтернативу - 55 млн гривен залога.
Экс-вице-премьер отрицает свою вину по делу "Мидас" и отрицает, отношение к псевдониму "Че Гевара", который фигурирует на пленках НАБУ.
Перед заседанием Чернышов пообщался с корреспондентом РБК-Украина и отвечал "с юмором":
Чернышов: "Ну, давайте так. Вы не знаете, кто такой "Че Гевара"?"
Корреспондент РБК-Украина: "У нас есть подозрения, что это вы".
Чернышов: "Ну, я Чернышов. Я вам так скажу".
Он признал, что голос на записях может быть похожим на его, но подчеркнул, что нужны "материальные доказательства", подчеркнув важность полной экспертизы аудиозаписей:
"Мы хотим получить все диалоги полностью, не вырванные из контекста, и убедиться, что речь идет именно о тех лицах", - сказал Чернышов.
10 ноября НАБУ и САП сообщили о масштабной операции "Мидас" против коррупции в энергетике. В ее рамках прошли обыски в "Энергоатоме", у отстраненного министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича.
По данным следствия, фигуранты организовали схему "откатов" размером 10-15% от государственных контрактов "Энергоатома".
Среди подозреваемых есть:
ВАКС уже избрал меры пресечения большинству подозреваемых, однако Миндич и Цукерман находятся за границей.
В рамках расследования НАБУ опубликовало пленки, на которых слышны разговоры фигурантов. На которых, Чернышова, как отмечают источники РБК-Украина, называют "Че Гевара".
11 ноября НАБУ сообщило о подозрении экс-вице-премьеру в рамках расследования масштабной коррупционной схемы "Мидас".
По версии следствия, участники организации во главе с подозреваемым бизнесменом (кодовое имя "Карлсон") якобы передавали Чернышеву средства - всего 1,2 млн долларов и около 100 тысяч евро наличными. Последнюю часть - 500 тысяч долларов якобы получила его жена после того, как экс-вице-премьер стал подозреваемым по другому делу.
Напомним, что кроме дела по "Энергоатому", экс-министру сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и участии в коррупционной схеме со строительством. После избрания меры пресечения по этому делу он вышел из СИЗО под залог в 120 миллионов гривен.
Что интересно, в САП рассказали, что Миндич и бывший помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир в телефонном разговоре якобы обсуждали, как собрать деньги на залог за экс-вице-премьера.
Добавим, журналисты также выяснили, что во время войны окружение Чернышова возводило под Киевом по меньшей мере четыре больших дома по около тысячи квадратных метров каждый, один из которых мог предназначаться Миндичу.