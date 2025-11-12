Міндіч і Шефір обговорювали "касу" для застави за Чернишова, - прокурор

Прокурор САП у рамках операції "Мідас" зачитав фрагменти аудіозаписів, де співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч та колишній помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір нібито обговорюють, як зібрати гроші на заставу за ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова прокурора САП Сергія Савицького під час засідання ВАКС .

За словами прокурора САП, який зачитував фрагменти з аудіозаписів справи під час обрання запобіжного заходу ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку ("Рокету") у справі про корупцію в енергетиці, Міндіч та Шефір обговорювали, де взяти гроші на внесення застави за Чернишова.

"Йде розмова з особою, яка позначена "Шефір Сергій Нахманович", - зазначає прокурор.

За його словами, вона стосується Чернишова Олексія Михайловича. Зокрема в частині його притягнення до відповідальності і обрання запобіжного заходу.

Відвідувач (Шефір, за словами прокурора) сказав: "Я йому сказав щодо застави: "Если у тебя официальная часть есть, то неофициально мы тебе все поучаствуем. Сложимся".

Міндіч: "Я ему сказал, что от себя тоже. У меня таких нет…"

Відвідувач: "Та не, ну с кассы поучаствует (мається на увазі, що з якоїсь каси, яка є в цілому них - уточнює прокурор)".

Далі Савицький зачитує іншу частину розмов, яка стосувалася арештованого майна Чернишова. В ній першим говорить Відвідувач щодо арештованого майна.

Відвідувач: "Леша сам не бедный человек, мягко говоря".

Міндіч: "У него же все арестовали…"

Відвідувач: "Нет, все равно. Это ж арестовали то, что задекларировано, а такого, думаю, у Леши по размаху, как он живет - парк машин, парк обслуги, дом такой…"

Міндіч: "Он же арендованный…"

Відвідувач: "Арендованный. Ну, ты ж понимаешь, сколько это стоит. Тысяч 10".

Міндіч: "Та, я думаю больше. 15".

Відвідувач: "Я его спросил, а ты сам собираешься участвовать? Он говорит: Ну конечно, я уже 2 человека по 20 миллионов дал (в якості внесення застави - уточнює прокурор)".

Міндіч: "В такой ситуации это говорить некрасиво, но зачем тебе нужны били те 6 квартир? Я не очень в это верю. 100% то, что он скрысил 6 или 26".

Довідково. Тут варто зауважити, що раніше НАБУ і САП оголосили підозру ще тоді віцепрем’єру Олексію Чернишову у зловживанні владою та отриманні хабаря. За даними слідства, він сприяв передачі землі київському забудовнику за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для себе та наближених осіб. За Чернишова внесли 120 млн гривень застави.