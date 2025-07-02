Справа Чернишова: за віцепрем'єра внесли 120 млн гривень застави

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Як повідомили РБК-Україна у Вищому антикорупційному суді, заставу внесено в повному обсязі, визначеному в ухвалі слідчого судді.

Зауважимо, що 27 червня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру у вигляді застави розміром 120 млн гривень.

Справа Чернишова

Зауважимо, що шум навколо міністра спалахнув минулого тижня, коли сам віцепрем'єр перебував за кордоном і ходили чутки про нібито його втечу. Однак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і президент Володимир Зеленський запевнили, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні й повернеться по його завершенню.

Вже 23 червня, Чернишов повідомив, що особисто прибув до НАБУ, аби "розібратися в ситуації". Там йому офіційно оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Таким чином, він став шостим підозрюваним у справі про корупційну оборудку у будівельній сфері. Йдеться про його діяльність на посту міністра розвитку громад і територій (березень 2020 - листопад 2022 рік).

Зауважимо, що до зазначених підозрюваних вже застосовано запобіжні заходи: до трьох осіб - у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 20 млн грн до 100 млн грн, ще двох - у вигляді застави.

Додамо, що серед іншого НАБУ та САП звернулись до ВАКС з вимогою про відсторонення віцепрем’єра Чернишова. Сам заявив, що це клопотання бачив, але йому "потрібен час, щоб ознайомитись".

Більше про те, що сказав Чернишов у суді та як йому обирали запобіжний захід - в окремому матеріалі РБК-Україна.

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