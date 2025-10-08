Через негоду на Одещині без світла залишаються 11 населених пунктів

За останню добу енергетики відновили електропостачання для 36,4 тисячі родин у 82 населених пунктах Одещини.

Станом на 12:00 через повторну негоду без світла ще залишаються 6, 6 тисячі клієнтів в 11 селах і містечках. Ремонтні роботи тривають цілодобово.

"Ремонтні роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Для цього компанія залучила всі необхідні бригади", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Протягом 8 жовтня синоптики прогнозують посилення дощу та штормові пориви вітру. Енергетики радять не наближатися до ліній електропередачі, адже може бути небезпечно для здоровʼя.