Через негоду на Одещині без світла залишаються 11 населених пунктів

У середу, 8 жовтня, в Одеській області через повторну негоду без електропостачання залишилася частина населення. Ремонтні бригади продовжують усувати наслідки негоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram та ДТЕК Одеські електромережі.
За останню добу енергетики відновили електропостачання для 36,4 тисячі родин у 82 населених пунктах Одещини.
Станом на 12:00 через повторну негоду без світла ще залишаються 6, 6 тисячі клієнтів в 11 селах і містечках. Ремонтні роботи тривають цілодобово.
"Ремонтні роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Для цього компанія залучила всі необхідні бригади", - йдеться у повідомленні ДТЕК.
Протягом 8 жовтня синоптики прогнозують посилення дощу та штормові пориви вітру. Енергетики радять не наближатися до ліній електропередачі, адже може бути небезпечно для здоровʼя.
30 вересня потужна злива накрила Одесу, повністю паралізувавши міську інфраструктуру: вулиці залишилися затопленими, а десятки населених пунктів області опинилися без світла.
За добу було зафіксовано рекордну кількість опадів.
Через негоду рух громадського електротранспорту, включно з трамваями та тролейбусами, було припинено ще о 17:30.
Пересування легковим транспортом у багатьох районах міста стало неможливим через затоплені дороги та підземні переходи.
Повінь призвела до трагічних наслідків: загинули 10 людей, серед них одна дитина.
Крім того, стихія пошкодила майже 800 будинків - близько 500 багатоповерхівок і 300 приватних осель. Частина міста довгий час залишалась без електропостачання.