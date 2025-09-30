ua en ru
Потужна злива накрила Одесу: підтоплені вулиці, зупинилися деякі трамваї

Одеса, Вівторок 30 вересня 2025 09:07
Потужна злива накрила Одесу: підтоплені вулиці, зупинилися деякі трамваї Фото: потужна злива накрила Одесу (t.me/odesacityofficial)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 30 вересня Одесу накрила сильна злива, яка перетворила вулиці на річки та паралізувала рух у різних районах міста. Через негоду не курсують деякі трамваї та скорочено рух тролейбусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мерію Одеси та місцеві Telegram-канали.

Дощ не припиняється і на низці вулиць підтоплення настільки сильне, що рух транспорту повністю зупинився.

У міській мерії повідомили, що через негоду зупинилися або змінили маршрути кілька видів електротранспорту.

Тролейбус №10 курсує лише до вулиці Рішельєвської, а №8 - до вулиці Хімічної. Трамвай №20 тимчасово не працює, його замінило маршрутне таксі.

Також через відсутність струму не курсують трамваї №7, 13 та 27.

За інформацією міськради, значні проблеми з рухом транспорту спостерігаються на багатьох ділянках:

  • Хімічна / Промислова - підтоплено, рух можливий
  • вул. Героїв Небесної Сотні (виїзд з міста) - підтоплено, рух відсутній
  • вул. Івана Петрова - підтоплено, рух відсутній
  • вул. Академіка Глушка - підтоплено, рух відсутній
  • Приморська / Газовий провулок - підтоплено, рух ускладнений
  • Ширяєвський провулок - підтоплено, рух ускладнений
  • вул. Марсельська - підтоплено, рух ускладнений
  • вул. Інглезі, 11 - підтоплено, рух ускладнений
  • вул. Інглезі, 14а - підтоплено, рух ускладнений
  • вул. Інглезі (район "Обжора") - підтоплено, рух ускладнений

Мерія закликала водіїв бути уважними на дорогах, дотримуватися дистанції та планувати свої маршрути з урахуванням ситуації.

Тим часом комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди.

За прогнозом Гідрометцентру, в регіоні сьогодні очікуються дощі та пориви вітру до 17 м/с.

Фото: сьогодні в Одесі рясний дощ підтопив вулиці (t.me/odesacityofficial)

Як попереджали синоптики, 30 вересня, в Україні очікується хмарна погода. Дощі пройдуть на Вінниччині, Черкащині, Одещині, Миколаївщині, місцями на Херсонщині, в Приазов'ї і у Кропивницькому з районами.

