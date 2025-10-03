ua en ru
Одеса після потопу частково без світла із сотнями пошкоджених будинків: що відомо

Одеса, П'ятниця 03 жовтня 2025 08:45
UA EN RU
Одеса після потопу частково без світла із сотнями пошкоджених будинків: що відомо Фото: Одеса оговтується від негоди, в місті пошкоджено майже 800 будинків (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Негода в Одесі пошкодила майже 800 будинків - це близько 500 багатоповерхівок та 300 приватних осель. Частина міста досі залишається без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра з відновлення України Олексія Кулебу.

"В місті продовжується ліквідація наслідків стихії. Рятувальні, комунальні та енергетичні служби працюють цілодобово. Провів координаційну нараду з місцевою владою, обласною адміністрацією, ДСНС та долученими службами", - розповів Кулеба.

За його словами, комісії вже розпочали обстеження житлового фонду для подальших компенсацій постраждалим.

Станом на сьогодні зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок - це близько 500 багатоповерхівок та 300 приватних будинків. Люди продовжують звертатися із заявами про пошкодження.

Наразі роботи з відкачування води тривають на 38 локаціях у приватному секторі. Вже відведено близько 900 тисяч кубометрів води, вивезено 147 тонн сміття, розібрано 13 пошкоджених конструкцій.

"Захисні споруди також повертають у готовність. Воду викачали вже з усіх затоплених укриттів, зараз вони просушуються та готуються для використання", - повідомив віцепрем'єр.

Водночас частина Одеси досі залишається без електропостачання, проте енергетики працюють над відновленням. Водночас водо- та газопостачання функціонують у штатному режимі.

В області відкрито понад 200 Пунктів Незламності, де мешканці можуть зігрітися та підзарядити телефони.

Як підсумував Кулеба, до ліквідації наслідків залучено майже 3 тисячі людей і близько 660 одиниць техніки, додатково прибули підрозділи з інших регіонів.

Злива в Одесі

30 вересня Одесу накрила потужна злива, яка спричинила масштабні підтоплення. У місті та в Одеському районі під воду пішли приватні будинки, підвали, паркінги та дороги.

Через перебої з електропостачанням тисячі мешканців залишилися без світла, зупинився громадський транспорт.

У місті оголосили червоний рівень небезпеки, а школи та дитсадки перевели на дистанційне навчання.

За даними синоптиків, 30 вересня в Одесі випала майже двомісячна норма опадів.

У ДСНС повідомили, що злива фактично паралізувала місто - пересування було неможливим, а дощ не припинявся. Рятувальники також оприлюднили фото наслідків негоди.

Найбільша трагедія сталася з родиною з п’яти людей, яка мешкала на цокольному поверсі будинку. Хвиля затопила приміщення, і вони не змогли вибратися. Загинула вся сім’я.

Крім того, стихія забрала життя трьох жінок, яких потоком води накрило просто на вулиці та понесло течією.

Наразі відомо, що в Одесі загинули дев'ять осіб, одна з жертв - працівниця "Укрзалізниці".

Детальніше про наслідки зливи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

