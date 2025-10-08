RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Из-за непогоды в Одесской области без света остаются 11 населенных пунктов

Фото: в Одесской области из-за непогоды есть обесточивание (dtek-oem.com.ua)
Автор: Ірина Глухова

В среду, 8 октября, в Одесской области из-за повторной непогоды без электроснабжения осталась часть населения. Ремонтные бригады продолжают устранять последствия непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram и ДТЭК Одесские электросети.

За последние сутки энергетики восстановили электроснабжение для 36,4 тысячи семей в 82 населенных пунктах Одесской области.

По состоянию на 12:00 из-за повторной непогоды без света еще остаются 6, 6 тысячи клиентов в 11 селах и городках. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

"Ремонтные работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Для этого компания привлекла все необходимые бригады", - говорится в сообщении ДТЭК.

В течение 8 октября синоптики прогнозируют усиление дождя и штормовые порывы ветра. Энергетики советуют не приближаться к линиям электропередачи, ведь может быть опасно для здоровья.

 

Непогода в Одессе

30 сентября мощный ливень накрыл Одессу, полностью парализовав городскую инфраструктуру: улицы остались затопленными, а десятки населенных пунктов области оказались без света.

За сутки было зафиксировано рекордное количество осадков.

Из-за непогоды движение общественного электротранспорта, включая трамваи и троллейбусы, было прекращено еще в 17:30.

Передвижение легковым транспортом во многих районах города стало невозможным из-за затопленных дорог и подземных переходов.

Наводнение привело к трагическим последствиям: погибли 10 человек, среди них один ребенок.

Кроме того, стихия повредила почти 800 домов - около 500 многоэтажек и 300 частных домов. Часть города долгое время оставалась без электроснабжения.

ОдессаНепогода в УкраинеЭлектроэнергия