Из-за непогоды в Одесской области без света остаются 11 населенных пунктов

За последние сутки энергетики восстановили электроснабжение для 36,4 тысячи семей в 82 населенных пунктах Одесской области.

По состоянию на 12:00 из-за повторной непогоды без света еще остаются 6, 6 тысячи клиентов в 11 селах и городках. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

"Ремонтные работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Для этого компания привлекла все необходимые бригады", - говорится в сообщении ДТЭК.

В течение 8 октября синоптики прогнозируют усиление дождя и штормовые порывы ветра. Энергетики советуют не приближаться к линиям электропередачи, ведь может быть опасно для здоровья.