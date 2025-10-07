На Одесу та область насувається небезпечна негода: коли й до чого готуватись

Синоптики попереджають мешканців і гостей Одеської області про небезпечні та стихійні метеорологічні явища найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Чого чекати від погоди в Одеській області

Згідно з інформацією синоптиків, впродовж кількох найближчих днів - середи (8 жовтня) й четверга (9 жовтня) в Одеській області очікуються:

значні дощі;

грози;

пориви вітру 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили в УкрГМЦ.

Тим часом на півдні Одеської області очікуються сильні дощі:

вранці 8 жовтня;

вдень 8 жовтня.

"II рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Попередження від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Синоптики пояснили, що 8 жовтня по-справжньому осінню щедру на дощі погоду в Україні зумовлюватимуть атмосферні фронти активного південного циклону з центром над Чорним морем.

"Тиск падатиме, вологість залишатиметься високою. Помірно тепло як для цієї пори (і вночі, і вдень у більшості областей). Найтепліше - на сході та південному сході, найхолодніше - вночі у західних областях. Хмарно", - розповіли в УкрГМЦ.

Прогноз погоди на 8 жовтня по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В Одеській області в цілому прогнозують - значні, по південних районах - сильні дощі з грозами.

Прогноз погоди на 8 жовтня в Одесі та області (карта: meteo.gov.ua)

Температура повітря в Одесі та області коливатиметься: