На Одесу та область насувається небезпечна негода: коли й до чого готуватись
Синоптики попереджають мешканців і гостей Одеської області про небезпечні та стихійні метеорологічні явища найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Чого чекати від погоди в Одеській області
Згідно з інформацією синоптиків, впродовж кількох найближчих днів - середи (8 жовтня) й четверга (9 жовтня) в Одеській області очікуються:
- значні дощі;
- грози;
- пориви вітру 15-20 м/с.
"I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили в УкрГМЦ.
Тим часом на півдні Одеської області очікуються сильні дощі:
- вранці 8 жовтня;
- вдень 8 жовтня.
"II рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили в Укргідрометцентрі.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Попередження від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Синоптики пояснили, що 8 жовтня по-справжньому осінню щедру на дощі погоду в Україні зумовлюватимуть атмосферні фронти активного південного циклону з центром над Чорним морем.
"Тиск падатиме, вологість залишатиметься високою. Помірно тепло як для цієї пори (і вночі, і вдень у більшості областей). Найтепліше - на сході та південному сході, найхолодніше - вночі у західних областях. Хмарно", - розповіли в УкрГМЦ.
Прогноз погоди на 8 жовтня по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В Одеській області в цілому прогнозують - значні, по південних районах - сильні дощі з грозами.
Прогноз погоди на 8 жовтня в Одесі та області (карта: meteo.gov.ua)
Температура повітря в Одесі та області коливатиметься:
- вночі - від 10 до 15 градусів за Цельсієм;
- вдень - від 12 до 16 градусів вище нуля.
