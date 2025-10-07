ua en ru
На Одесу та область насувається небезпечна негода: коли й до чого готуватись

Вівторок 07 жовтня 2025 15:42
На Одесу та область насувається небезпечна негода: коли й до чого готуватись В Одесі та області прогнозують небезпечні й стихійні метеорологічні явища (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попереджають мешканців і гостей Одеської області про небезпечні та стихійні метеорологічні явища найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Чого чекати від погоди в Одеській області

Згідно з інформацією синоптиків, впродовж кількох найближчих днів - середи (8 жовтня) й четверга (9 жовтня) в Одеській області очікуються:

  • значні дощі;
  • грози;
  • пориви вітру 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили в УкрГМЦ.

Тим часом на півдні Одеської області очікуються сильні дощі:

  • вранці 8 жовтня;
  • вдень 8 жовтня.

"II рівень небезпечності, помаранчевий", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

На Одесу та область насувається небезпечна негода: коли й до чого готуватисьПопередження від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Синоптики пояснили, що 8 жовтня по-справжньому осінню щедру на дощі погоду в Україні зумовлюватимуть атмосферні фронти активного південного циклону з центром над Чорним морем.

"Тиск падатиме, вологість залишатиметься високою. Помірно тепло як для цієї пори (і вночі, і вдень у більшості областей). Найтепліше - на сході та південному сході, найхолодніше - вночі у західних областях. Хмарно", - розповіли в УкрГМЦ.

На Одесу та область насувається небезпечна негода: коли й до чого готуватисьПрогноз погоди на 8 жовтня по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В Одеській області в цілому прогнозують - значні, по південних районах - сильні дощі з грозами.

На Одесу та область насувається небезпечна негода: коли й до чого готуватисьПрогноз погоди на 8 жовтня в Одесі та області (карта: meteo.gov.ua)

Температура повітря в Одесі та області коливатиметься:

  • вночі - від 10 до 15 градусів за Цельсієм;
  • вдень - від 12 до 16 градусів вище нуля.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нещодавні повінь і підтоплення в Одесі, смерч у небі над морем і причини негоди в Одеській області.

Тим часом в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що внаслідок затоплення або повені до помешкань людей, сільськогосподарських угідь і джерел водопостачання можуть потрапляти збудники інфекційних хвороб, а також небезпечні для здоров'я й життя хімічні речовини.

Крім того, українцям порадили, як уникнути небезпеки після потопу.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Гідрометцентр Одеса Погода в Україні Негода в Україні Метеоролог
