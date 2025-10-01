ua en ru
В Одесі та області 2 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими під час зливи

Одеса, Середа 01 жовтня 2025 15:28
UA EN RU
В Одесі та області 2 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими під час зливи Ілюстративне фото: в Одесі оголошено день жалоби 2 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Одесі та області четвер, 2 жовтня, оголошено день жалоби у зв’язку з трагічною загибеллю девʼятьох людей через негоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Наразі відомо, що серед тих, хто загинув - п’ятеро членів однієї родини, у тому числі дитина.

"Це невимовний біль для всієї Одещини і наша спільна втрата. Завтра у день жалоби на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій області будуть приспущені Державні прапори України, а розважальні заходи обмежені", - написав Кіпер.

Трагедія в Одесі

Вчора від масштабної зливи затопило південне місто Одеса. Через негоду там було оголошено червоний рівень небезпеки. Також було зупинено громадський транспорт, а школи та садочки було переведено на дистанційне навчання.

Пізніше у ДСНС показали фото наслідків та розповіли про загиблих у місті. Наразі відомо, що в Одесі загинули дев'ять осіб, серед яких - ціла родина. Також одна з жертв - працівниця "Укрзалізниці".

Президент Володимир Зеленський доручив провести в Одесі масштабну перевірку після зливи, яка призвела до потопу та загибелі людей.

Все про наслідки зливи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

