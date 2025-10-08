ua en ru
Через негоду на Одещині без світла залишаються 11 населених пунктів

Середа 08 жовтня 2025 13:25
Через негоду на Одещині без світла залишаються 11 населених пунктів Фото: в Одеській області через негоду є знеструмлення (dtek-oem.com.ua)
Автор: Ірина Глухова

У середу, 8 жовтня, в Одеській області через повторну негоду без електропостачання залишилася частина населення. Ремонтні бригади продовжують усувати наслідки негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram та ДТЕК Одеські електромережі.

За останню добу енергетики відновили електропостачання для 36,4 тисячі родин у 82 населених пунктах Одещини.

Станом на 12:00 через повторну негоду без світла ще залишаються 6, 6 тисячі клієнтів в 11 селах і містечках. Ремонтні роботи тривають цілодобово.

"Ремонтні роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Для цього компанія залучила всі необхідні бригади", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Протягом 8 жовтня синоптики прогнозують посилення дощу та штормові пориви вітру. Енергетики радять не наближатися до ліній електропередачі, адже може бути небезпечно для здоровʼя.

Негода в Одесі

30 вересня потужна злива накрила Одесу, повністю паралізувавши міську інфраструктуру: вулиці залишилися затопленими, а десятки населених пунктів області опинилися без світла.

За добу було зафіксовано рекордну кількість опадів.

Через негоду рух громадського електротранспорту, включно з трамваями та тролейбусами, було припинено ще о 17:30.

Пересування легковим транспортом у багатьох районах міста стало неможливим через затоплені дороги та підземні переходи.

Повінь призвела до трагічних наслідків: загинули 10 людей, серед них одна дитина.

Крім того, стихія пошкодила майже 800 будинків - близько 500 багатоповерхівок і 300 приватних осель. Частина міста довгий час залишалась без електропостачання.

