Через негоду на Одещині без світла залишаються 11 населених пунктів
У середу, 8 жовтня, в Одеській області через повторну негоду без електропостачання залишилася частина населення. Ремонтні бригади продовжують усувати наслідки негоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram та ДТЕК Одеські електромережі.
За останню добу енергетики відновили електропостачання для 36,4 тисячі родин у 82 населених пунктах Одещини.
Станом на 12:00 через повторну негоду без світла ще залишаються 6, 6 тисячі клієнтів в 11 селах і містечках. Ремонтні роботи тривають цілодобово.
"Ремонтні роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Для цього компанія залучила всі необхідні бригади", - йдеться у повідомленні ДТЕК.
Протягом 8 жовтня синоптики прогнозують посилення дощу та штормові пориви вітру. Енергетики радять не наближатися до ліній електропередачі, адже може бути небезпечно для здоровʼя.
Негода в Одесі
30 вересня потужна злива накрила Одесу, повністю паралізувавши міську інфраструктуру: вулиці залишилися затопленими, а десятки населених пунктів області опинилися без світла.
За добу було зафіксовано рекордну кількість опадів.
Через негоду рух громадського електротранспорту, включно з трамваями та тролейбусами, було припинено ще о 17:30.
Пересування легковим транспортом у багатьох районах міста стало неможливим через затоплені дороги та підземні переходи.
Повінь призвела до трагічних наслідків: загинули 10 людей, серед них одна дитина.
Крім того, стихія пошкодила майже 800 будинків - близько 500 багатоповерхівок і 300 приватних осель. Частина міста довгий час залишалась без електропостачання.