Головна » Новини » Політика

Буданов відповів, чи піде на вибори в разі перемир'я

Четвер 26 лютого 2026 22:39
UA EN RU
Буданов відповів, чи піде на вибори в разі перемир'я Фото: Кирило Буданов, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов вважає, що говорити про потенційні вибори зараз безглуздо.

Як передає РБК-Україна, про це Буданов заявив в інтерв'ю арабському медіа"Аль-Модон".

Читайте також: Залужний зробив заяву про політичну кар'єру

У Буданова запитали, чи можливе проведення в Україні президентських виборів за умови 60-денного припинення вогню, і чи буде він балотуватися на пост голови держави в такому разі.

"Моє завдання зараз - налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо", - сказав керівник Офісу президента.

Вибори в Україні

Нагадаємо, тема виборів в Україні під час війни стала знову актуальною після того, як президент США Дональд Трамп почав "сумніватися" в українській демократії.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь підкреслив, що він готовий провести президентські вибори в країні, але з умовами. Зокрема, він хоче, щоб на час виборчого процесу було забезпечено режим припинення вогню.

Росія зі свого боку заявила про нібито готовність забезпечити відсутність обстрілів тільки в день голосування.

Також для того, щоб вибори в Україні відбулися під час війни, необхідні зміни в законодавстві. Зараз над цим працює спеціальна група, до якої увійшли нардепи і не тільки.

Раніше Зеленський заявляв про те, що він може піти на другий президентський термін, якщо на час виборів війна Росії проти України не завершиться.

