ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Из-за непогоды в Одесской области без света остаются 11 населенных пунктов

Среда 08 октября 2025 13:25
UA EN RU
Из-за непогоды в Одесской области без света остаются 11 населенных пунктов Фото: в Одесской области из-за непогоды есть обесточивание (dtek-oem.com.ua)
Автор: Ірина Глухова

В среду, 8 октября, в Одесской области из-за повторной непогоды без электроснабжения осталась часть населения. Ремонтные бригады продолжают устранять последствия непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram и ДТЭК Одесские электросети.

За последние сутки энергетики восстановили электроснабжение для 36,4 тысячи семей в 82 населенных пунктах Одесской области.

По состоянию на 12:00 из-за повторной непогоды без света еще остаются 6, 6 тысячи клиентов в 11 селах и городках. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

"Ремонтные работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Для этого компания привлекла все необходимые бригады", - говорится в сообщении ДТЭК.

В течение 8 октября синоптики прогнозируют усиление дождя и штормовые порывы ветра. Энергетики советуют не приближаться к линиям электропередачи, ведь может быть опасно для здоровья.

Непогода в Одессе

30 сентября мощный ливень накрыл Одессу, полностью парализовав городскую инфраструктуру: улицы остались затопленными, а десятки населенных пунктов области оказались без света.

За сутки было зафиксировано рекордное количество осадков.

Из-за непогоды движение общественного электротранспорта, включая трамваи и троллейбусы, было прекращено еще в 17:30.

Передвижение легковым транспортом во многих районах города стало невозможным из-за затопленных дорог и подземных переходов.

Наводнение привело к трагическим последствиям: погибли 10 человек, среди них один ребенок.

Кроме того, стихия повредила почти 800 домов - около 500 многоэтажек и 300 частных домов. Часть города долгое время оставалась без электроснабжения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Непогода в Украине Электроэнергия
Новости
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы