Через брак авіаносців США не можуть стримати Китай та Іран, - Forbes

Військово-морські сили США зіткнулися з критичною нестачею авіаносців у ключових точках планети. Флот змушений тримати кораблі на бойовому чергуванні рекордно довгі терміни, що виснажує ресурси й не дозволяє повноцінно контролювати важливі морські території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику видання Forbes.
Вперше за понад 20 років одразу три авіаносні ударні групи США діють у зоні відповідальності Центрального командування (CENTCOM) біля Ірану. Вашингтон пішов на такий крок, щоб створити найбільше угруповання сил у регіоні з часів вторгнення в Ірак у 2003 році.
Наразі місії виконують:
Останній прибув до регіону в обхід Африки. Командування вирішило не ризикувати кораблем у протоці Баб-ель-Мандеб, яка стала надто небезпечною через атаки бойовиків. Поки два гіганти підтримували операцію "Епічна лють" проти Ірану, американські позиції в інших частинах світу залишилися без прикриття.
Найсучасніший авіаносець світу встановлює історичні антирекорди. USS Gerald R. Ford повертається на базу в Норфолку після найдовшого розгортання з часів війни у В'єтнамі. Станом на 1 травня корабель перебуває в морі вже 311 днів, що негативно впливає на технічний стан корабля та психологічний стан матросів, які не ступали на берег майже рік.
Цей показник може перевершити рекорд 1972 року, встановлений авіаносцем USS Midway. Проблема в тому, що повноцінної заміни йому немає. Атомний суперавіаносець USS Theodore Roosevelt (CVN-71) лише готується до виходу, і його шлях до Близького Сходу займе місяці.
Зосередження сил біля Ірану призвело до того, що США фактично втратили авіаносну присутність у західній частині Тихого океану. Це відбувається саме тоді, коли Китай активно нарощує потужність.
Пекін уже експлуатує три авіаносці й завершує будівництво четвертого. Поки американські кораблі зношуються в далеких походах, КНР посилює домінування біля своїх берегів. Брак авіаносців робить США вразливими на двох фронтах одночасно.
"Ураження стаціонарних баз дронами та ракетами - це лише математична задача, тоді як здатність авіаносців рухатися - це величезна перевага", - пояснює морський історик Роберт Фарлі.
Рішення здається простим - побудувати нові кораблі. Проте навіть оборонний бюджет у 1,5 трильйона доларів, запропонований адміністрацією Трампа, не виправить ситуацію швидко.
Ось чому будівництво авіаносців - це логістичне пекло:
1. Ціна: один корабель класу Ford коштує 13,3 мільярда доларів.
2. Затримки: програма Gerald R. Ford перевищила графік на роки та коштувала понад 37 мільярдів доларів інвестицій.
3. Модернізація: нові суперавіаносці потребують складного оновлення для роботи з винищувачами F-35C.
Проблема не лише в кількості кораблів, а в промисловій базі, адже американські корабельні перевантажені. Наразі ціла низка авіаносців "прикута" до портів через ремонти та технічне обслуговування.
Ситуація з флотом США на день сьогоднішній:
Швидка ротація створює нове коло проблем - чим довше корабель у морі, тим довше він потім стоятиме в ремонті. Короткострокові рішення лише відкладають неминучу кризу, яка загрожує глобальному лідерству США на морі, підсумовується у матеріалі.
Через дефіцит ракет на тлі війни в Іраці й Україні Штати можуть розширити виробництво всього необхідного за рахунок цивільної промисловості. Вже йдуть переговори з великими автовиробниками та індустріальними компаніями США.
Крім того, у США активно переймають досвід України в підході до ведення війни. За словами міністра армії США Дена Дрісколла, йдеться про сферу інновацій.
Також у Пентагоні намагаються виправити "ахіллесову п'яту" США в аспекті супутникового зв'язку. Через глобальний збій у роботі Starlink два десятки морських дронів ВМС США протягом години дрейфували біля узбережжя Каліфорнії через втрату керування.