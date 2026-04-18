Україна кардинально змінила підхід до ведення воєн, США переймають цей досвід, - Дрісколл
Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що Америка переймає досвід України в підході до ведення війни. Зокрема, йдеться про сферу інновацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Як пишуть медіа, у четвер 16 квітня Дрісколл виступив у Конгресі на засіданні комітету з асигнувань Палати представників США. Він давав свідчення вперше після того, як глава Пентагону Піт Хегсет змусив піти у відставку начальника штабу армії, генерала Ренді Джорджа.
При цьому під час слухань було порушено й інші питання, зокрема, йшлося і про Україну. Дрісколл наголосив, що армія США підтримувала українську армію і "стояла пліч-о-пліч із самого першого дня війни".
Він зазначив, що був у Києві і провів багато часу з багатьма представниками українського керівництва, додавши, що США переймають досвід України.
"Вони докорінно змінили те, як люди ведуть конфлікт (війну - ред.). Вони виконали абсолютно приголомшливу роботу в галузі інновацій, і я публічно заявляв, що ми багато чому вчимося у них і впроваджуємо багато уроків, які вони нам дали", - заявив міністр армії США.
Нагадаємо, у травні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що американська армія активно вивчає нові способи ведення бойових дій. Зокрема, йшлося про застосування дронів на прикладі війни в Україні.
Через кілька місяців, уже в серпні, Трамп знову заявив, що нинішня війна в Україні відбувається з використанням дронів, зазначивши, що це нововведення і раніше такого не було. Тому США вивчають цю справу.
"Це найбільша подія в історії військової справи. Це абсолютно нова форма ведення бойових дій. Це війна з використанням дронів, якої раніше не було. І ми вивчаємо її - Піт Гегсет і всі інші. Ми вивчаємо її, і вивчаємо дуже уважно. Це абсолютно нова форма війни, але це жорстока війна", - говорив президент США.