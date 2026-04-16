Головна » Новини » У світі

Дрони завмерли в океані. Збій у Starlink виявив вразливість армії США, - Reuters

23:15 16.04.2026 Чт
2 хв
Минулого року у Сполучених Штатах стався показовий інцидент
aimg Валерій Ульяненко
Дрони завмерли в океані. Збій у Starlink виявив вразливість армії США, - Reuters Фото: у США виявили залежність Пентагону від Starlink ( starlink.com)

Армія США має критичну залежність від супутникового зв’язку Starlink, що створює значні ризики у разі потенційного військового конфлікту з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Журналісти нагадали про масштабний інцидент, що стався влітку минулого року під час випробувань морських безпілотників.

Через глобальний збій у роботі Starlink мільйони людей залишилися без зв’язку, а два десятки дронів ВМС США протягом години дрейфували біля узбережжя Каліфорнії через втрату керування.

У Пентагоні розглядають морські дрони як ключовий інструмент для протистояння КНР. Проте регулярні технічні збої Starlink призводять до того, що оператори втрачають контроль над технікою в критичні моменти.

Монополія SpaceX

Ситуація ускладнюється фактичною монополією SpaceX на космічні запуски - це приносить компанії мільярдні прибутки, але водночас робить обороноздатність США надто залежною від однієї компанії.

Як приклад ризиків Reuters навело ситуації в Україні, де військові зазнавали труднощів через відмову SpaceX надавати зв’язок над окупованими територіями чи територією РФ.

Також згадується ймовірна відмова компанії обслуговувати американських військових на Тайвані, щоб уникнути санкцій з боку Китаю.

Попри це, експерт з автономної війни в Інституті Гудзона Браян Кларк вважає, що переваги Starlink поки що сильніші за ризики. За його словами, дешевизна та доступність сервісу роблять його незамінним.

"Ви приймаєте ці вразливості через переваги, які отримуєте від повсюдності, яку вони забезпечують", - сказав він.

Блокування Starlink для росіян

Нагадаємо, російські окупанти почали використовувати дрони зі Starlink, після чого Україна звернулася до засновника SpaceX Ілона Маск з проханням обмежити їм доступ.

В результаті доступ до Starlink для росіян був заблокований. Після цього підрозділи РФ на полі бою зіткнулися з масовими перебоями зв’язку, що суттєво ускладнило управління військами.

Зазначимо, спроби окупантів перейти на альтернативні засоби зв’язку виявилися менш ефективними, що створило для них додаткові проблеми на фронті.

