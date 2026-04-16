Дрони завмерли в океані. Збій у Starlink виявив вразливість армії США, - Reuters

Армія США має критичну залежність від супутникового зв’язку Starlink, що створює значні ризики у разі потенційного військового конфлікту з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Журналісти нагадали про масштабний інцидент, що стався влітку минулого року під час випробувань морських безпілотників.

Через глобальний збій у роботі Starlink мільйони людей залишилися без зв’язку, а два десятки дронів ВМС США протягом години дрейфували біля узбережжя Каліфорнії через втрату керування.

У Пентагоні розглядають морські дрони як ключовий інструмент для протистояння КНР. Проте регулярні технічні збої Starlink призводять до того, що оператори втрачають контроль над технікою в критичні моменти.

Монополія SpaceX

Ситуація ускладнюється фактичною монополією SpaceX на космічні запуски - це приносить компанії мільярдні прибутки, але водночас робить обороноздатність США надто залежною від однієї компанії.

Як приклад ризиків Reuters навело ситуації в Україні, де військові зазнавали труднощів через відмову SpaceX надавати зв’язок над окупованими територіями чи територією РФ.

Також згадується ймовірна відмова компанії обслуговувати американських військових на Тайвані, щоб уникнути санкцій з боку Китаю.

Попри це, експерт з автономної війни в Інституті Гудзона Браян Кларк вважає, що переваги Starlink поки що сильніші за ризики. За його словами, дешевизна та доступність сервісу роблять його незамінним.

"Ви приймаєте ці вразливості через переваги, які отримуєте від повсюдності, яку вони забезпечують", - сказав він.