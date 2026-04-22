Пентагон хоче витратити 1,5 трильйона, щоб створити Трампу "Золотий флот" та ШІ-армію

Пентагон запросив на 2027 фінансовий рік безпрецедентну суму в 1,5 трильйона доларів. Це найдорожчий військовий бюджет у сучасній історії США, який на 42% перевищує показники минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Military Times .

План Трампа передбачає тотальне оновлення оборони. В пріоритеті знаходиться багаторівневий щит ППО "Золотий купол", штучний інтелект та безпілотні системи. Грошей не шкодують - повітряні сили отримають на 33,6% більше фінансування, ВМС - на 24,3%, а Сухопутні війська - на 23,9%. Військовим також обіцяють підняти зарплати на 5-7%.

Заступник військового міністра та головний фінансовий директор Джулс Дж. Херст III заявив, що країна зіткнулася з найскладнішим середовищем загроз за останні 250 років. Супротивники Штатів швидко розвиваються в усіх сферах - від землі до космосу.

"Це інвестиція в армію Сполучених Штатів, що враховується цілим поколінням", - підкреслив Херст.

"Золотий флот" та лінкори класу "Трамп"

Пропозиція Пентагону передбачає створення потужного "Золотого флоту". Центральним елементом стануть нові лінкори класу "Трамп", на будівництво яких планують виділити понад 65 мільярдів доларів.

Мова йде про 18 військових кораблів та 16 допоміжних суден. Такого запиту на суднобудування Америка не бачила з 1962 року. Флот має стати основою американського домінування у світовому океані.

Армія дронів та штучний інтелект

Оскільки тепер в небі панують не літаки, а дрони, то на автономні платформи та БПЛА виділяють 53,6 мільярда доларів. Ще 21 мільярд піде на технології боротьби з ворожими безпілотниками.

США розроблять передові безпілотні системи:

Collaborative Combat Aircraft (безпілотні літаки-відомі);

MQ-25 (паливні безпілотники);

системи боєприпасів наступного покоління.

Окремо 64,5 мільярда доларів спрямують на ракети, бронемашини та гелікоптери. У списку закупівель - перевірені перехоплювачі Patriot та THAAD, а також високоточні ударні ракети.

Конфлікт пріоритетів: армія проти медицини

Бюджет уже викликав скандал, адже фінансування армії запланували ще до початку операції "Епічна лють" проти Ірану, яка стартувала 28 лютого. Міністр оборони Піт Хегсет натякнув: Пентагону знадобляться ще 200 мільярдів доларів зверху для підтримки бойових дій.

Коаліція з 289 громадських груп уже закликала законодавців відхилити цей запит. Вони називають його "вкрай безвідповідальним".

"Фінансування безвідповідального Пентагону на суму понад 1 трильйон доларів при одночасному недофінансуванні програм, що відповідають за людські потреби, підриває нашу безпеку, заважаючи нам інвестувати в спільне процвітання, яке виникає завдяки більшій кількості житла, охороні здоров'я, захисту клімату та громадського здоров'я, викоріненню голоду та забезпеченню якісної державної освіти", - йдеться у зверненні активістів.

Дональд Трамп відповів на критику жорстко. Під час закритого пасхального обіду він пояснив, що соціальні програми мають фінансувати штати, а не федеральний центр.

"Ми ведемо війни. Ми не можемо самі займатися доглядом за дітьми. Medicaid, Medicare, всі ці індивідуальні речі. Вони можуть робити це на рівні штату, ви не можете робити це на федеральному рівні. Ми повинні подбати про одне: військовий захист. Ми повинні захищати країну", - заявив президент США.