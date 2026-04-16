Оборонні запаси США вичерпались? Трамп перетягує автогігантів на військові рейки

США можуть розширити виробництво зброї за рахунок цивільної промисловості. Пентагон уже веде переговори з великими автовиробниками та індустріальними компаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Stree Journal.

За даними The Wall Street Journal, американські оборонні чиновники обговорюють із бізнесом можливість залучення виробничих потужностей для випуску боєприпасів та військової техніки. Йдеться, зокрема, про такі компанії, як General Motors та Ford Motor.

Переговори, які пройшли з предстваниками автогігантів, мають попередній характер і охоплюють широкий спектр питань - від можливості швидкого перепрофілювання заводів до бар’єрів у сфері контрактів і тендерів.

Ще повідомляється, що влада США оцінює, чи здатні цивільні виробники оперативно перейти на оборонні замовлення.

Запаси США в оборонці - вичерпались

WSJ пише, що причиною перепрофілювання автогігантів стало виснаження запасів озброєння через тривалі конфлікти, зокрема війну в Україні та загострення на Близькому Сході. У Пентагоні вважають, що традиційних оборонних підрядників може бути недостатньо для швидкого нарощування виробництва.

До обговорень також залучені промислові та аерокосмічні компанії, зокрема GE Aerospace та Oshkosh Corporation.

У Міноборони США підкреслюють, що мета цього плану - швидко розширити оборонно-промислову базу та забезпечити перевагу американських військових.

Ініціативу вже порівнюють із практикою часів Другої світової війни, коли автоконцерни масово переходили на виробництво військової техніки.

Очікується, що новий оборонний бюджет США, який може сягнути 1,5 трлн доларів, передбачатиме значні інвестиції у виробництво боєприпасів і безпілотників.