Чекають на відповідь Ірану? ЦАХАЛ закликав цивільних залишатися біля бомбосховищ
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала цивільних залишатися поблизу бомбосховищ до подальших вказівок. Ймовірно, очікується відповідь Ірану на сьогоднішні удари по його ядерних та військових об'єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Командування Тилу ЦАХАЛу дало вказівку жителям по всій країні залишатися поблизу захищених місць", - повідомила ізраїльська армія.
У ЦАХАЛі зазначили, що пересування в громадських місцях має бути зведене до мінімуму, а також слід уникати публічних зібрань.
"Отримавши сигнал тривоги, зайдіть у захищене місце і залишайтеся там до отримання офіційного повідомлення", - додали військові.
Атака Ізраїлю по Ірану
У ніч на 13 червня авіація Ізраїля в рамках операції "Левиний народ" завдала ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Зокрема, було уражено найбільший об'єкт збагачення урану у місті Натанз.
Як повідомляють ЗМІ, Ізраїль готувався до операції проти Ірану протягом вісьмох місяців. Вона запланована на 14 днів.
Армія Ізраїлю заявила, що зібрала й проаналізувала велику кількість розвідувальних матеріалів, які свідчать про наявність в Ірану конкретного плану щодо знищення Ізраїля.
Також під час авіаударів Ізраїля в Ірані загинули щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів. Також було атаковано більше ніж 100 цілей на території Ірану.
Орім того, ізраїльська армія оголосила про завершення масштабної операції з авіаударів по ракетній інфраструктурі Ірану. За останні години були знищені десятки військових об’єктів.
Тим часом ЗМІ пишуть, що Іран планує "дати жорстку відповідь" Ізраїлю.
А прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що очікує "кілька хвиль іранських атак" у відповідь на удари по його ядерних та військових об'єктах
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