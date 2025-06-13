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Ждут ответа Ирана? ЦАХАЛ призвал гражданских оставаться возле бомбоубежищ

Пятница 13 июня 2025 20:48
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Ждут ответа Ирана? ЦАХАЛ призвал гражданских оставаться возле бомбоубежищ Фото: Цармия израиля призвала гражданских оставаться возле бомбоубежищ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала гражданских оставаться вблизи бомбоубежищ до дальнейших указаний. Вероятно, ожидается ответ Ирана на сегодняшние удары по его ядерным и военным объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Командование Тыла ЦАХАЛа дало указание жителям по всей стране оставаться вблизи защищенных мест", - сообщила израильская армия.

В ЦАХАЛе отметили, что передвижение в общественных местах должно быть сведено к минимуму, а также следует избегать публичных собраний.

"Получив сигнал тревоги, зайдите в защищенное место и оставайтесь там до получения официального уведомления", - добавили военные.

Атака Израиля по Ирану

В ночь на 13 июня авиация Израиля в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности, был поражен крупнейший объект обогащения урана в городе Натанз.

Как сообщают СМИ, Израиль готовился к операции против Ирана в течение восьми месяцев. Она запланирована на 14 дней.

Армия Израиля заявила, что собрала и проанализировала большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.

Также во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров. Также было атаковано более 100 целей на территории Ирана.

Кроме того, израильская армия объявила о завершении масштабной операции по авиаударам по ракетной инфраструктуре Ирана. За последние часы были уничтожены десятки военных объектов.

Тем временем СМИ пишут, что Иран планирует "дать жесткий ответ" Израилю.

А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ожидает "несколько волн иранских атак" в ответ на удары по его ядерным и военным объектам

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