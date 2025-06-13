Ждут ответа Ирана? ЦАХАЛ призвал гражданских оставаться возле бомбоубежищ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала гражданских оставаться вблизи бомбоубежищ до дальнейших указаний. Вероятно, ожидается ответ Ирана на сегодняшние удары по его ядерным и военным объектам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Командование Тыла ЦАХАЛа дало указание жителям по всей стране оставаться вблизи защищенных мест", - сообщила израильская армия.
В ЦАХАЛе отметили, что передвижение в общественных местах должно быть сведено к минимуму, а также следует избегать публичных собраний.
"Получив сигнал тревоги, зайдите в защищенное место и оставайтесь там до получения официального уведомления", - добавили военные.
Атака Израиля по Ирану
В ночь на 13 июня авиация Израиля в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности, был поражен крупнейший объект обогащения урана в городе Натанз.
Как сообщают СМИ, Израиль готовился к операции против Ирана в течение восьми месяцев. Она запланирована на 14 дней.
Армия Израиля заявила, что собрала и проанализировала большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.
Также во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров. Также было атаковано более 100 целей на территории Ирана.
Кроме того, израильская армия объявила о завершении масштабной операции по авиаударам по ракетной инфраструктуре Ирана. За последние часы были уничтожены десятки военных объектов.
Тем временем СМИ пишут, что Иран планирует "дать жесткий ответ" Израилю.
А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ожидает "несколько волн иранских атак" в ответ на удары по его ядерным и военным объектам
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