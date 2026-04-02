Чекати доведеться довше: у Києві змінили терміни перекриття важливого проспекту

Головне: Ділянка обмежень : проспект, рух на якому тимчасово перекрито, розташований у Подільському районі міста Києва.

: проспект, рух на якому тимчасово перекрито, розташований у Подільському районі міста Києва. Терміни перекриття : планувалось, що обмеження на ділянці проспекту почнуться з 5 квітня 2025 року і триватимуть рік, однак зараз їх продовжили до грудня.

: планувалось, що обмеження на ділянці проспекту почнуться з 5 квітня 2025 року і триватимуть рік, однак зараз їх продовжили до грудня. Причина : активна фаза будівництва метро на Виноградар, яка включає складні інженерні роботи та спорудження тунелів.

: активна фаза будівництва метро на Виноградар, яка включає складні інженерні роботи та спорудження тунелів. Як об'їхати: через запроваджені обмеження наземний транспорт і надалі курсуватиме за затвердженими раніше тимчасовими схемами.

Перекриття якого проспекту продовжили й навіщо

Згідно з інформацією прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), у столиці продовжили перекриття проспекту Європейського Союзу (колишня назва - проспект Правди).

Українцям пояснили (посилаючись на Департамент транспортної інфраструктури КМДА), що відповідне рішення ухвалили через необхідність подальшого будівництва метро на Виноградар.

Проспект Європейського Союзу в Києві (карта: google.com/maps)

Повідомляється, що зміни пов'язані з активною фазою будівництва нової ділянки Сирецько-Печерської лінії метро - в напрямку житлового масиву Виноградар.

"На об'єкті тривають складні інженерні роботи, зокрема спорудження тунелів і підготовка інфраструктури для майбутніх станцій", - уточнили у КМДА.

Як саме змінились терміни перекриття

Про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар водіям і пасажирам повідомили ще наприкінці березня 2025 року.

Планувалось, що обмеження для транспорту і пішоходів на ділянці проспекту - від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи - будуть тривати:

з 5 квітня 2025 року;

до 5 квітня 2026 року.

"Однак терміни робіт переглянули, і тепер обмеження продовжили до 1 грудня 2026 року", - повідомили у КМДА.

Про внесення відповідних змін йдеться у розпорядженні міського голови Віталія Кличка (№135 від 24.03.2026).

Розпорядження київського міського голови (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Як курсує транспорт під час перекриття

У КМДА розповіли, що у зв'язку з продовженням перекриття проспекту Європейського Союзу наземний транспорт і надалі курсуватиме за тимчасовими схемами.

Виходячи з цього, водіям і пасажирам рекомендують заздалегідь планувати маршрути - з урахуванням об'їздів.

При цьому раніше Патрульна поліція Києва повідомила учасникам дорожнього руху, що об'їзд (з 5 квітня 2025 року) буде здійснюватися "проспектом Василя Порика - через проспект Свободи - до проспекту Єропейського Союзу та у зворотному напрямку".

Фрагмент публікації правоохоронців від 3 квітня 2025 року (карта: t.me/kyivpatrol)

Насамкінець у Департаменті КМДА нагадали, що "будівництво метро на Виноградар лишається одним із ключових інфраструктурних проєктів столиці".

"Який у майбутньому має суттєво зменшить навантаження на наземний громадський транспорт району", - підсумували у КМДА.