UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Чекати доведеться довше: у Києві змінили терміни перекриття важливого проспекту

14:50 02.04.2026 Чт
3 хв
Планувати маршрути водіям і пасажирам краще заздалегідь - з урахуванням об'їздів
aimg Ірина Костенко
Перекриття одного з проспектів у Києві продовжили майже до кінця року (фото ілюстративне: Getty Images)

Мешканців і гостей Києва попередили про продовження обмеження руху на одному з ключових проспектів міста. Рішення ухвалили через необхідність подальшого будівництва метро на Виноградар.

Докладніше про запроваджені для водіїв і пасажирів обмеження, нові строки перекриття та схему об'їздів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Про ями можна забути? У "Київавтодорі" сказали, які дороги й мости відремонтують цього року

Головне:

  • Ділянка обмежень: проспект, рух на якому тимчасово перекрито, розташований у Подільському районі міста Києва.
  • Терміни перекриття: планувалось, що обмеження на ділянці проспекту почнуться з 5 квітня 2025 року і триватимуть рік, однак зараз їх продовжили до грудня.
  • Причина: активна фаза будівництва метро на Виноградар, яка включає складні інженерні роботи та спорудження тунелів.
  • Як об'їхати: через запроваджені обмеження наземний транспорт і надалі курсуватиме за затвердженими раніше тимчасовими схемами.

Перекриття якого проспекту продовжили й навіщо

Згідно з інформацією прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), у столиці продовжили перекриття проспекту Європейського Союзу (колишня назва - проспект Правди).

Українцям пояснили (посилаючись на Департамент транспортної інфраструктури КМДА), що відповідне рішення ухвалили через необхідність подальшого будівництва метро на Виноградар.

Проспект Європейського Союзу в Києві (карта: google.com/maps)

Повідомляється, що зміни пов'язані з активною фазою будівництва нової ділянки Сирецько-Печерської лінії метро - в напрямку житлового масиву Виноградар.

"На об'єкті тривають складні інженерні роботи, зокрема спорудження тунелів і підготовка інфраструктури для майбутніх станцій", - уточнили у КМДА.

Як саме змінились терміни перекриття

Про перекриття руху на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар водіям і пасажирам повідомили ще наприкінці березня 2025 року.

Планувалось, що обмеження для транспорту і пішоходів на ділянці проспекту - від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи - будуть тривати:

  • з 5 квітня 2025 року;
  • до 5 квітня 2026 року.

"Однак терміни робіт переглянули, і тепер обмеження продовжили до 1 грудня 2026 року", - повідомили у КМДА.

Про внесення відповідних змін йдеться у розпорядженні міського голови Віталія Кличка (№135 від 24.03.2026).

Розпорядження київського міського голови (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Як курсує транспорт під час перекриття

У КМДА розповіли, що у зв'язку з продовженням перекриття проспекту Європейського Союзу наземний транспорт і надалі курсуватиме за тимчасовими схемами.

Виходячи з цього, водіям і пасажирам рекомендують заздалегідь планувати маршрути - з урахуванням об'їздів.

При цьому раніше Патрульна поліція Києва повідомила учасникам дорожнього руху, що об'їзд (з 5 квітня 2025 року) буде здійснюватися "проспектом Василя Порика - через проспект Свободи - до проспекту Єропейського Союзу та у зворотному напрямку".

Фрагмент публікації правоохоронців від 3 квітня 2025 року (карта: t.me/kyivpatrol)

Насамкінець у Департаменті КМДА нагадали, що "будівництво метро на Виноградар лишається одним із ключових інфраструктурних проєктів столиці".

"Який у майбутньому має суттєво зменшить навантаження на наземний громадський транспорт району", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому одне з проектних рішень у межах будівництва метро на Виноградар в Києві є нестандартним і застосовується вперше в Україні.

Крім того, ми пояснювали, чи правда, що в метро Києва "течуть" стіни та стелі.

Читайте також, коли ймовірне завершення робіт на станції столичного метро "Мостицька", що з'єднає "Сирець" та "Варшавську".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзКМДАКиївМетроІнфраструктураАвтомобільний рухПоради водіямВодіння